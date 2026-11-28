«Рубин» обыграл «Акрон» и одержал четвертую победу подряд в РПЛ
Казанский «Рубин» одержал уверенную победу над тольяттинским «Акроном» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
В составе победителей отличились сразу трое: Угочукву Иву, Ульви Бабаев и Игнасио Сааведра. Эта победа стала для «Рубина» уже четвертой подряд в текущем чемпионате.
Благодаря успешной серии казанский клуб набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Акрон» с 12 баллами продолжает занимать 15-е место в таблице, оставаясь в зоне стыковых матчей.
В следующем туре, который состоится 6 декабря, «Рубин» отправится в гости к «Краснодару». «Акрон» днем ранее на своем поле примет «Оренбург», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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