Во время обыска в доме Лерчек изъяли наличные деньги и 22 комплекта украшений премиальных брендов. Часть драгоценностей не были приобщены к уголовному делу в качестве доказательств, также их хранили с нарушениями, в результате были потеряны два украшения на сумму почти 14,4 млн рублей.

«Сотрудники УВД ТиНАО вернули... ювелирные украшения, которые следователь не оформил официально как вещественные доказательства по делу, суд также снял арест с 45 миллионов рублей, изъятых наличными в ходе обыска», — поделился защитник.

При этом пропавшие драгоценности пока не нашли.

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