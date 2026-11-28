Лерчек вернули изъятые у нее украшения и 45 млн рублей
Блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) вернули ювелирные украшения и 45 млн рублей, которые изъяли в 2024 году в ходе обыска в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе средств. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Константин Третьяков.
Во время обыска в доме Лерчек изъяли наличные деньги и 22 комплекта украшений премиальных брендов. Часть драгоценностей не были приобщены к уголовному делу в качестве доказательств, также их хранили с нарушениями, в результате были потеряны два украшения на сумму почти 14,4 млн рублей.
«Сотрудники УВД ТиНАО вернули... ювелирные украшения, которые следователь не оформил официально как вещественные доказательства по делу, суд также снял арест с 45 миллионов рублей, изъятых наличными в ходе обыска», — поделился защитник.
При этом пропавшие драгоценности пока не нашли.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной, которая борется с онкологическим заболеванием, пишет «Радиоточка НСН». Позднее блогер отправилась в Китай на лечение.
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