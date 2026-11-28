ИИ решает сложнейшие математические задачи, но ученые не могут его понять
Искусственный интеллект начал успешно решать сложнейшие математические задачи, над которыми ученые бились десятилетиями. Однако этот прорыв обернулся кризисом верификации - исследователи зачастую не способны осмыслить и проверить ход рассуждений нейросетей. Об этом пишет Financial Times.
Так, в октябре компания OpenAI представила доказательство частного случая гипотезы Ходжа, а в ноябре математик из Anthropic Левент Альпёге заявил, что с помощью ИИ доказал знаменитую гипотезу Римана о распределении простых чисел, остававшуюся нерешенной 167 лет.
Несмотря на формальный успех, научное сообщество оказалось в тупике. «С чисто математической точки зрения хорошо, что эта задача решена. Но то, как она была решена... Я не знаю, понимает ли кто-нибудь это доказательство даже сегодня. Это ставит все в очень странное положение», — отметил Ким, подчеркнув, что обоснование нейросети слишком сложно для человеческого восприятия и не прошло независимую проверку.
Как отмечает FT, успехи нейросетей вызывают у ученых не только восхищение, но и тревогу. Исследователи опасаются снижения востребованности своей профессии, споров о соблюдения прав интеллектуальной собственности и полезности результатов, которые невозможно полноценно понять.
Ранее HR-эксперт Ольга Мещерякова в пресс-центре НСН посоветовала россиянам осваивать искусственный интеллект, чтобы не потерять работу.
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