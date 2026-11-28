Так, в октябре компания OpenAI представила доказательство частного случая гипотезы Ходжа, а в ноябре математик из Anthropic Левент Альпёге заявил, что с помощью ИИ доказал знаменитую гипотезу Римана о распределении простых чисел, остававшуюся нерешенной 167 лет.

Несмотря на формальный успех, научное сообщество оказалось в тупике. «С чисто математической точки зрения хорошо, что эта задача решена. Но то, как она была решена... Я не знаю, понимает ли кто-нибудь это доказательство даже сегодня. Это ставит все в очень странное положение», — отметил Ким, подчеркнув, что обоснование нейросети слишком сложно для человеческого восприятия и не прошло независимую проверку.

Как отмечает FT, успехи нейросетей вызывают у ученых не только восхищение, но и тревогу. Исследователи опасаются снижения востребованности своей профессии, споров о соблюдения прав интеллектуальной собственности и полезности результатов, которые невозможно полноценно понять.

Ранее HR-эксперт Ольга Мещерякова в пресс-центре НСН посоветовала россиянам осваивать искусственный интеллект, чтобы не потерять работу.