Медики рассматривают возможность проведения лучевой терапии, а сама пациентка рассчитывает пройти экспериментальное лечение. Оно должно помочь организму бороться с раковыми клетками.



Также блогер сталкивается с волной оскорбительных комментариев. Некоторые пользователи соцсетей открыто желают ей смерти. Скриншоты таких сообщений она приложила в своих публикациях.



Ранее она рассказала, что решила продолжить борьбу с онкозаболеванием в Китае из-за отсутствия нужного эффекта от химиотерапии и прогрессирующего характера патологии. Сейчас Лерчек лечится от рака желудка четвертой стадии.

