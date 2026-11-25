Лерчек сообщила об ухудшении состояния из-за новых очагов рака
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сообщила об ухудшении состояния после переезда на лечение в Китай. По ее словам, врачи обнаружили новые метастазы в оболочках головного мозга. Об этом написали «Известия».
Медики рассматривают возможность проведения лучевой терапии, а сама пациентка рассчитывает пройти экспериментальное лечение. Оно должно помочь организму бороться с раковыми клетками.
Также блогер сталкивается с волной оскорбительных комментариев. Некоторые пользователи соцсетей открыто желают ей смерти. Скриншоты таких сообщений она приложила в своих публикациях.
Ранее она рассказала, что решила продолжить борьбу с онкозаболеванием в Китае из-за отсутствия нужного эффекта от химиотерапии и прогрессирующего характера патологии. Сейчас Лерчек лечится от рака желудка четвертой стадии.
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