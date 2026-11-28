Лерчек рассказала о подготовке к лечению в Китае
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая борется с раком желудка четвертой стадии, сообщила о проведении дополнительных медицинских обследований в Китае, которые необходимы врачам для подготовки к инновационному лечению.
В своем видеообращении в соцсети Чекалина рассказала, что в пятницу ей взяли пункцию спинномозговой жидкости. По ее словам, это исследование критически важно для выявления возможных метастазов, так как именно от этих данных зависит тактика подготовки к проведению CAR-T-терапии. Также она отметила, что в тот же день врачебный консилиум детально изучил результаты ее МРТ, ПЭТ-КТ и гастроскопии.
Ранее стало известно, что лечение популярной блогерши проходит в пекинской клинике Beijing GoBroad Hospital. Это медицинское учреждение специализируется на применении инновационных и экспериментальных методов в онкологии, включая клеточную терапию.
В середине ноября президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной, освободив ее от наказания и сняв судимость по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Это решение было принято на фоне тяжелого состояния здоровья Чекалиной, у которой после рождения четвертого ребенка в феврале диагностировали рак желудка четвертой стадии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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