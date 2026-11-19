Лерчек составит завещание на случай осложнений при лечении рака
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) составит завещание на случай тяжелых последствий лечения онкологического заболевания, сообщают «Известия».
Она указала, что заранее обсудила с близкими возможные осложнения и наиболее неблагоприятные сценарии лечения. Особые опасения у блогера вызывают риски хирургического вмешательства, в частности вероятность отека головного мозга.
«Я не хочу жить и быть «овощем». Я не хочу, чтобы ко мне приходили дети. Я в завещании всё это укажу», — отметила Чекалина в своих соцсетях.
Ранее стало известно, что блогер сможет отправиться на лечение в Китай, как только ей вернут заграничный паспорт. Сейчас этот вопрос находится в компетенции ФСИН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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