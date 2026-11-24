Блогер Самойлова: Джиган пока не собирается возвращаться в Россию
24 ноября 202606:01
Денис Постольский
Российский исполнитель Джиган пока не собирается возвращаться в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его экс-супруги, блогера Оксану Самойлову.
«Я так предполагаю, что пока в Россию он возвращаться не собирается», - указала она. Другие подробности бывшая жена рэпера не привела.
Ранее Самойлова отказалась от полного лишения Джигана родительских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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