Отмечается, что в первую очередь амнистия затронет женщин, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте, а также многодетных матерей, беременных, пенсионерок и женщин с инвалидностью.

Кроме того, будут амнистированы женщины, осужденные за преступление по неосторожности, и мужчины, совершившие преступления до 18 лет.

«В основу законопроекта положены гуманизм, уважение к женщине и материнским чувствам», - указали в пресс-службе белорусского лидера.

Ранее президент РФ Владимир Путин помиловал осужденную блогера Валерию Чекалину (Лерчек), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

