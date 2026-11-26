Лукашенко внес в парламент законопроект об амнистии для женщин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в Палату представителей Нацсобрания законопроект «Об амнистии в связи с Годом белорусской женщины». Об этом сообщает RT.
Отмечается, что в первую очередь амнистия затронет женщин, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте, а также многодетных матерей, беременных, пенсионерок и женщин с инвалидностью.
Кроме того, будут амнистированы женщины, осужденные за преступление по неосторожности, и мужчины, совершившие преступления до 18 лет.
«В основу законопроекта положены гуманизм, уважение к женщине и материнским чувствам», - указали в пресс-службе белорусского лидера.
Ранее президент РФ Владимир Путин помиловал осужденную блогера Валерию Чекалину (Лерчек), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при подработках
- Даже помощник Деда Мороза: Названы самые необычные подработки в декабре
- Россиянам рассказали об опасности связанной с кофе привычки
- Обчистят покупателей: Чем опасен переход девелоперов под контроль банков
- В Сербии назначили дату досрочных президентских выборов
- «Это не шведский стол!»: Что будет с Арменией после вывода российских пограничников
- Для мечтателей и «аутсайдеров»: Чем вдохновит фильм «Рокки — это я»
- Юрист заявила о праве родителей требовать изоляции заболевшего ребенка в детсаду
- Лукашенко внес в парламент законопроект об амнистии для женщин
- Путин установил Всероссийский день детской книги