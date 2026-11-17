Останина объяснила помилование Лерчек «высокопоставленными покровителями»
Нина Останина заявила НСН, что есть предложение об амнистии для всех, кто имеет детей и совершил нетяжкие преступления.
Помилование блогера Лерчик связано с ее «покровителями», но в этих ситуациях возникает вопрос об избранности и одинаковых для всех законах, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Если говорить в целом, женщины – это особенная категория, которая нуждается в особом отношении со стороны власти. В данном случае речь идет почему-то только об одном человеке, которого знают в избранных кругах. Когда эта новость сначала появляется у Маргариты Симоньян в канале, становится очевидно, что именно она похлопотала в этой ситуации. Я бы поддержала наше предложение об амнистии для тех, кто имеет детей и совершил нетяжкие преступления. В данном случае выглядит так, будто можно и дальше заниматься налоговыми преступлениями и сомнительным блогерством, если есть высокопоставленные покровители – Собчак, Симоньян. У меня больше вопросов, чем радости, понятно, что многодетная мать, жалко, но у государства украли деньги, а закон одинаков для всех», - отметила она.
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Лерчек (Валерия Чекалина), получившей условный срок по делу о незаконных переводах средств за рубеж. Теперь судимость со знаменитости будет снята.
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