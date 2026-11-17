Помилование блогера Лерчик связано с ее «покровителями», но в этих ситуациях возникает вопрос об избранности и одинаковых для всех законах, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Если говорить в целом, женщины – это особенная категория, которая нуждается в особом отношении со стороны власти. В данном случае речь идет почему-то только об одном человеке, которого знают в избранных кругах. Когда эта новость сначала появляется у Маргариты Симоньян в канале, становится очевидно, что именно она похлопотала в этой ситуации. Я бы поддержала наше предложение об амнистии для тех, кто имеет детей и совершил нетяжкие преступления. В данном случае выглядит так, будто можно и дальше заниматься налоговыми преступлениями и сомнительным блогерством, если есть высокопоставленные покровители – Собчак, Симоньян. У меня больше вопросов, чем радости, понятно, что многодетная мать, жалко, но у государства украли деньги, а закон одинаков для всех», - отметила она.