«Шоу» закончилось: Лерчек вынесли приговор

ПРИГОВОР

Накануне Гагаринский районный суд Москвы приговорил Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и к штрафу в размере более 763 млн рублей. Блогера осудили по уголовному делу о незаконных валютных операциях при продаже фитнес-марафонов. В своем последнем слове Лерчек заявила, что не обладает финансовыми возможностями для выплаты такой крупной суммы в случае ее назначения.

«Чекалина Валерия Валерьевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно со штрафом в размере 763 млн 573 тысяч 551 рубля», - говорится в сообщении пресс-службы Мосгорсуда.