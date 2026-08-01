«Шоу» закончилось: Лерчек вынесли приговор
Блогера Валерию Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно и к штрафу примерно в 763 млн рублей.
Болеющей раком желудка четвертой стадии блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) вынесли приговор. Девушку приговорили к условному сроку и многомиллионному штрафу. До этого слушания по делу о незаконных валютных операциях были приостановлены в связи с болезнью блогера. Но их возобновили после того, как Лерчек отправилась на очередную вечеринку, якобы нарушив ранее избранные ей запреты.
ПРИГОВОР
Накануне Гагаринский районный суд Москвы приговорил Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и к штрафу в размере более 763 млн рублей. Блогера осудили по уголовному делу о незаконных валютных операциях при продаже фитнес-марафонов. В своем последнем слове Лерчек заявила, что не обладает финансовыми возможностями для выплаты такой крупной суммы в случае ее назначения.
«Чекалина Валерия Валерьевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно со штрафом в размере 763 млн 573 тысяч 551 рубля», - говорится в сообщении пресс-службы Мосгорсуда.
Кроме того, по данным ТАСС, за арестованными ранее дорогостоящим автомобилем и другими активами семьи Чекалиной сохранили арест. К тому же Валерии на три года запретили продвигать собственный бренд в интернете.
Также суд обязал Лерчек не менять место жительства без уведомления контролирующих органов, ежемесячно являться на регистрацию и полностью отказаться от любой деятельности по созданию, управлению или использованию сайтов и информационных платформ с целью получения дохода.
Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на текст приговора Гагаринского суда Москвы сообщило, что автомобиль Валерии Rolls-Royce стоимостью 42 млн рублей продадут с торгов для погашения судебного штрафа. В документе указано, что судья Алишер Ларин распорядился сохранить арест на транспортное средство 2022 года выпуска, оцененное в 42 млн 100 тысяч рублей. Отмечается, что эта мера будет действовать до полного исполнения приговора в части выплаты денежного взыскания.
Вырученные от аукциона средства направят на погашение штрафа. Для аналогичных целей под арестом также останутся денежные средства блогера в размере 45 млн 325 тысяч рублей.
«ШОУ» ЗАКОНЧИЛОСЬ
31 июля рассмотрение уголовного дела о незаконном выводе Лерчек более 250 млн рублей в ОАЭ длилось практически весь день. Общая сумма ущерба по делу оценивалась в 127 млн рублей. В марте 2026 года блогер полностью погасила задолженность перед ФНС в размере 176 млн рублей, напоминают «Известия». Экс-супруг Валерии блогер Артем Чекалин уже получил семь лет лишения свободы в колонии. Их бизнес-партнера Романа Вишняка приговорили к 2,5 годам колонии.
30 июля суд по ходатайству защиты перешел в закрытый режим, пишет RT. Чекалина свою вину не признала. В последнем слове она просила суд не назначать ей штраф. Защита пока не приняла решения о подаче апелляционной жалобы, передает РИА Новости.
Заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с НСН назвала судебный процесс Лерчек шоу, при этом еще до вынесения блогеру приговора юрист допустила, что суд будет учитывать положительные характеристики девушки.
«Суд учитывает в том числе поведение обвиняемого в период предварительного следствия и суда, состояние здоровья. Но у нее есть и другие обстоятельства: несовершеннолетние дети, положительные характеристики, которые тоже суд будет учитывать. Надо понимать, что дело Лерчек, — это, по большому счету, шоу. Просто человек защищается, как ей советуют ее профессиональные адвокаты и как она может», - сказала Айвар.
В свою очередь адвокат Алексей Михальчик в разговоре с РИА Новости объяснил, что теперь Лерчек необходимо будет ежемесячно отмечаться у инспектора.
«Условный срок, конечно же, это достаточно комфортная альтернатива сроку реальному… Суд может указать необходимое количество посещений органов исполнения наказания, но, как правило, это раз или два в месяц. Человек просто приезжает, отмечается, показывается инспектору, что он живет законопослушной жизнью», - уточнил юрист.
Однако он добавил, что при нарушении этого правила орган исполнительной инспекции может ходатайствовать о замене условного срока реальным.
ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ЛЕРЧЕК ВОЗОБНОВИЛИ?
25 июля Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу в отношении Лерчек, напоминает RT. Гособвинение настаивало на ужесточении Валерии меры пресечения в связи с тем, что она якобы нарушила ранее избранные ей запреты.
Требования гособвинения были связаны с публикациями в Сети, на которых девушка обнимается со своим сожителем из Аргентины танцором Луисом Сквиччиарини на яхте. Выяснилось, что блогер с отцом своего четвертого ребенка отправилась на вечеринку в честь годовщины их друзей. На девушке тогда было открытое розовое платье и шпильки.
В феврале 2026 года Валерия родила сына, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. В марте суд приостановил производство по делу Лерчек до ее выздоровления, заменив блогеру домашний арест на запрет определенных действий, пишут «Известия». Слушания возобновили 30 июля, после того, как девушка прошла девять курсов химиотерапии.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» допустил, что Артем Чекалин может выйти раньше по УДО или через службу в зоне проведения СВО, по его словам, блогер и так получил не максимальный срок.
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