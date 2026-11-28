Трусова стала единственным представителем России в финале Гран-при ISU
Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) стала единственным спортсменом из России, которому удалось пробиться в финал Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).
Окончательный список участников определился после заключительного этапа в Токио, где шансы на выход в финал сохранял Владислав Дикиджи, но в итоге он занял лишь седьмое место.
В финале, который пройдет с 10 по 12 декабря в китайском Чунцине, примут участие шесть лучших спортсменов и дуэтов по сумме очков, набранных на шести этапах серии. Основными соперницами Игнатовой станут японки Монэ Тиба, Мао Симада и Ами Накаи, а также Нина Петрыкина из Эстонии и Анастасия Губанова, представляющая Грузию.
22-летняя Игнатова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, а также обладательницей серебряной и бронзовой медалей чемпионатов Европы. Ранее в этом году спортсменка успешно вернулась на лед после перерыва, связанного с рождением ребенка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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