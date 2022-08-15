17.08.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Туризм в «бархатный сезон»: Где отдыхают россияне?»

По данным UNWTO, за первые пять месяцев года международные границы пересекли 250 млн иностранных туристов (в прошлом году — 77 млн). Сектор постепенно возвращается к уровню, который был до пандемии. Европа приняла в четыре раза больше туристов, чем за первые пять месяцев 2021 года (это плюс 350%). Однако, по сообщениям СМИ, туризм в «бархатный сезон» вне территории России подорожал за последний год приблизительно в два раза. Шенгенские визы российским гражданам отказываются давать все больше стран. Посольства и визовые центры Бельгии, Мальты, Нидерландов, Латвии, Литвы, Чехии и Эстонии на сегодняшний день ограничили оформление краткосрочных виз. Туроператоры сообщают о дефиците мест в популярных отелях Турции на бархатный сезон в связи с ограничением направлений для российских туристов в этом году. Также эксперты прогнозируют большой спрос на курорты Туниса.

В ходе пресс-конференции эксперты обсудят:

Какие направления для туризма по России чаще всего выбирали этим летом россияне?

Как на российских курортах сказалось закрытия аэропортов Краснодарского края и Геленджика?

Какие новые виды отдыха набирают популярность в России?

Правда ли, что сегодня растут цены на осенние туры и почему это происходит?

Кэшбэк возвращается: прогнозы и перспективы? Какие направления лидировали в продажах туров с кэшбеком на прошлом этапе, на какие сейчас делают ставку туроператоры?

Итоги лета и ожидания от нового сезона на выездном направлении

Какая сегодня стоимость отдыха за рубежом на популярных направлениях?

Какая сейчас ситуация с перевозкой в Турцию, какие есть возможности для снижения цен и расширения этой перевозки?

Как сейчас решаются вопросы с визами в Европу?

Как выгоднее сегодня бронировать туры?

Участники пресс-конференции:

И.о. президента Российского союза туриндустрии, генеральный директор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский;

Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин;

Член Российского союза туриндустрии, генеральный директор и основатель туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



