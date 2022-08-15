17.08.2022 состоится пресс-конференция, посвященная бархатному сезону.
17.08.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Туризм в «бархатный сезон»: Где отдыхают россияне?»
По данным UNWTO, за первые пять месяцев года международные границы пересекли 250 млн иностранных туристов (в прошлом году — 77 млн). Сектор постепенно возвращается к уровню, который был до пандемии. Европа приняла в четыре раза больше туристов, чем за первые пять месяцев 2021 года (это плюс 350%). Однако, по сообщениям СМИ, туризм в «бархатный сезон» вне территории России подорожал за последний год приблизительно в два раза. Шенгенские визы российским гражданам отказываются давать все больше стран. Посольства и визовые центры Бельгии, Мальты, Нидерландов, Латвии, Литвы, Чехии и Эстонии на сегодняшний день ограничили оформление краткосрочных виз. Туроператоры сообщают о дефиците мест в популярных отелях Турции на бархатный сезон в связи с ограничением направлений для российских туристов в этом году. Также эксперты прогнозируют большой спрос на курорты Туниса.
В ходе пресс-конференции эксперты обсудят:
- Какие направления для туризма по России чаще всего выбирали этим летом россияне?
- Как на российских курортах сказалось закрытия аэропортов Краснодарского края и Геленджика?
- Какие новые виды отдыха набирают популярность в России?
- Правда ли, что сегодня растут цены на осенние туры и почему это происходит?
- Кэшбэк возвращается: прогнозы и перспективы? Какие направления лидировали в продажах туров с кэшбеком на прошлом этапе, на какие сейчас делают ставку туроператоры?
- Итоги лета и ожидания от нового сезона на выездном направлении
- Какая сегодня стоимость отдыха за рубежом на популярных направлениях?
- Какая сейчас ситуация с перевозкой в Турцию, какие есть возможности для снижения цен и расширения этой перевозки?
- Как сейчас решаются вопросы с визами в Европу?
- Как выгоднее сегодня бронировать туры?
Участники пресс-конференции:
- И.о. президента Российского союза туриндустрии, генеральный директор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский;
- Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин;
- Член Российского союза туриндустрии, генеральный директор и основатель туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8