«Проблема с Крымом»: В РСТ заявили о неудачном турсезоне для полуострова
Загрузка Крыма в августе выше, чем в июне и июле, но не значительно, отметил в эфире НСН Илья Уманский.
Туристическая загрузка Крыма этим летом составляет порядка 60%, на этом фоне нельзя сказать, что текущий сезон оказался успешным для полуострова, отметил исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский в пресс-центре НСН.
«Загрузка отелей в целом хорошая: в Сочи на август она близка к 90%, другие курорты Краснодарского края по заполняемости близки в среднем к 80%, что неплохо. Если говорить о южных направлениях, то проблема сохраняется с Крымом. К сожалению, там средняя загрузка близка к 60%. Она, все-таки, повысилась относительно июньских и июльских показателей. По причине того, что туристы перестали ожидать и откладывать свой отпуск в ожидании того, что полетят самолеты. Они поехали на собственных автомобилях. Также курорты Краснодарского края подзагрузились, поэтому туристы отправились чуть дальше. Крым поднялся в загрузке, но говорить о том, что сезон для него успешный, не стоит», - сказал Уманский.
Ранее председатель Союза пассажиров Кирилл Янков напомнил, что туристы пока не могут ездить в Крым, используя схему «самолет, аэропорт, море».
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