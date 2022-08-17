В РСТ указали на подорожание отелей в Сочи на 19%
Отели на курорте подорожали из-за большого спроса, отметил в эфире НСН Илья Уманский.
Цены в текущем году выросли как на авиаперевозку, так и на размещение в отелях и гостиницах внутри России, рассказал исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский в пресс-центре НСН.
«Цены в этом году подросли как на авиаперевозку, так и на размещение в гостиницах. Средний рост цены на размещение в этом году составил по России по всем направлениям в пределах 16%. При этом отели Сочи подорожали больше всех, почти на 19%. Это, собственно, проявление того самого соотношения спроса и предложения. Спрос в этом году был очень повышен из-за того, что это южное направление осталось единственным доступным для авиационной перевозки. Рост пришелся в основном на отели 4-5 звезд. Отели эконом-сектора значительного роста не показали», - сказал Уманский.
Ранее председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин в пресс-центре НСН отмечал, что средний чек по перелетам в Турцию сократился, сейчас он находится на отметке порядка 50 тысяч рублей.
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