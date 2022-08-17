Вице-президент РСТ назвал средний чек по перелетам в Турцию

«Сейчас появились и новые турецкие перевозчики. Квоты ежемесячно обсуждаются авиационными властями и имеют тенденцию к расширению. Благодаря этим возможностям мы пришли к тому, что средний чек на билет в Турцию тоже сократился. В марте перелет в Анталью или в Стамбул был 100 тысяч рублей туда и обратно. А сейчас средний чек по турецким перевозкам 50 тысяч рублей. Спрос превышает предложение по перевозке в два раза», - сказал Горин.

По его словам, текущий год показывает большую активность россиян в части международного туризма.

«Год для международного туризма показывает большую активность туристов. Есть вопрос количества рейсов и открытых стран с прямыми рейсами. Третий вопрос – это расширение стыковочных рейсов, которые сейчас популярны у туристов. Конечно, перевозки не хватает, из-за этого стоимость в целом путешествий стала выше. Это общая тенденция. Даже лоукост-перевозчики за рубежом тоже повысили цены, компенсируя те потери, которые были за период пандемии. У нас решаются эти вопросы путем увеличения квот», - указал Горин.