Вице-президент РСТ назвал средний чек по перелетам в Турцию

Благодаря квотам и новым турецким перевозчикам удалось значительно снизить цены, отметил в эфире НСН Дмитрий Горин. 

Средний чек по перелетам в Турцию сократился, сейчас он находится на отметке порядка 50 тысяч рублей, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин в пресс-центре НСН.

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«Сейчас появились и новые турецкие перевозчики. Квоты ежемесячно обсуждаются авиационными властями и имеют тенденцию к расширению. Благодаря этим возможностям мы пришли к тому, что средний чек на билет в Турцию тоже сократился. В марте перелет в Анталью или в Стамбул был 100 тысяч рублей туда и обратно. А сейчас средний чек по турецким перевозкам 50 тысяч рублей. Спрос превышает предложение по перевозке в два раза», - сказал Горин.

По его словам, текущий год показывает большую активность россиян в части международного туризма.

«Год для международного туризма показывает большую активность туристов. Есть вопрос количества рейсов и открытых стран с прямыми рейсами. Третий вопрос – это расширение стыковочных рейсов, которые сейчас популярны у туристов. Конечно, перевозки не хватает, из-за этого стоимость в целом путешествий стала выше. Это общая тенденция. Даже лоукост-перевозчики за рубежом тоже повысили цены, компенсируя те потери, которые были за период пандемии. У нас решаются эти вопросы путем увеличения квот», - указал Горин.

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Также вице-президент РСТ рассказал, что количество рейсов в Турцию будет увеличиваться.

«РСТ выходил с инициативами увеличить количество рейсов по Турции. Например, если мы в сезон входили – это было 200 рейсов в неделю. Сейчас – это 750 рейсов из городов России на популярные турецкие курорты. Есть все основания полагать, что количество рейсов будет увеличиваться», - резюмировал Горин.

Ранее сообщалось, что новая турецкая авиакомпания Southwind готова перевозить российских туристов в бархатном сезоне.

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ФОТО: НСН
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