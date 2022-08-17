«Рынок привык!»: В РСТ заявили о готовности туротрасли к ограничениям по COVID-19
Здоровье граждан стоит на первом месте, поэтому туриндустрия будет готова подчиниться ограничениям, отметил в эфире НСН Илья Уманский.
Туристический рынок готов к новым ковидным ограничениям, однако есть надежда, что повторения предыдущих событий не произойдет, сказал исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский в пресс-центре НСН.
«Мы наблюдаем за ситуацией с ростом заболеваемости. Мы понимаем, что, как и в прошлом году, изменения в ковидной обстановке могут внести существенные коррективы. Мы наблюдаем и в случае чего готовы принять определенные меры. Рынок к этому привык и готов. При этом есть надежда, что повторения предыдущих событий не произойдет и ни о каких закрытиях речи не будет. Максимально, что мы ожидаем – ведения масочных режимов в регионах», - сказал Уманский.
По его словам, при значительном росте заболеваемости нельзя будет сопоставлять вопросы туризма и здоровья людей.
«В настоящий момент, несмотря на рост в статистике [заболеваемости – ред. НСН] никаких изменений на нашей туристической карте нет. Регионы принимают туристов без ограничений: только один ввел маски, в остальных есть рекомендации. При этом мы понимаем, что нельзя сопоставлять вопросы туризма и здоровья людей. Здоровье на первом месте, и мы готовы будем подчиниться тем правилам, которые могут быть введены», - сказал Уманский.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в общественных местах в регионах России с заболеваемостью COVID-19 более 50 человек на 100 тысяч населения.
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