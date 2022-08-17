«География сузилась»: Россиянам предложили отдых в Иране и Саудовской Аравии

Турция стала самым популярным направлением этим летом у россиян. Ожидается, что там отдохнут до 4 миллионов соотечественников. Осваивают россияне и Иран, где хорошая экскурсионная программа и ждут наших граждан, рассказал член Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

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Ранее сообщалось, что туризм в «бархатный сезон» вне России подорожал за последний год приблизительно в два раза. Туроператоры говорят о дефиците мест в популярных отелях Турции на бархатный сезон в связи с ограничением направлений для российских туристов в этом году.

«Самое популярное направление этого лета – Турция. Ожидается, что там отдохнут до 4 миллионов россиян. В условиях ограниченности, куда можно полететь прямыми рейсами, конечно, сузилась география. Дубай, Мальдивы получили дополнительных туристов из России. Только из Москвы по 11 рейсов совершаются в сутки по этим направлениям. К примеру, летом турпакет на острова стоил ниже, чем отдых в Подмосковье, но на Мальдивах это низкий сезон. Россияне осваивают новые направления. Иран – интересная стран с хорошей экскурсионной программой, там ждут россиян. С 24 августа появятся рейсы в Саудовскую Аравию, а с 8 октября Аэрофлот начнет летать на Сейшелы», - сказал Арутюнов.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в пресс-центре НСН заявил, что туристический сезон внутри России по ряду параметров превосходит прошлогодний. По всем параметрам приближаемся к доковидному 2019 году.

