«Туда-обратно за 50 тысяч»: Названы популярные направления в «бархатный сезон»

«Прежде всего, приоритет получит направление, где есть прямой перелет. Это, конечно же, Турция и Эмираты. Если мы радуемся тому, что перелет подешевел и в Анталью можно долететь туда-обратно за 50 тысяч… То стоимость недельного пакета в Эмираты вместе с перелетом, проживанием, завтраком, страховкой и трансферами на двоих в четырехзвездочном отеле в Дубае начинается от 107 тысяч рублей на двоих. Это практически та же самая стоимость билетов в Турцию. Думаю, что ближневосточные страны, такие как Эмираты, Катар и Бахрейн, куда есть прямые перелеты, получат свою долю рынка бархатного сезона», - сказал Арутюнов.

По его словам, в скором времени возрастет популярность направлений Юго-Восточной Азии.

«Конечно, отложенный спрос повлияет и на рост популярности направлений Юго-Восточной Азии. Прежде всего, это Пхукет, Бали. Безусловно, с открытием рейсов на Сейшелы – это тоже не останется незамеченным. Ну и традиционно Мальдивы, где круглый год погодные условия идеальны и позволяют наслаждаться прекрасным морским отдыхом все сезоны», - резюмировал Арутюнов.

Ранее председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин в пресс-центре НСН отмечал, что средний чек по перелетам в Турцию сократился, сейчас он находится на отметке порядка 50 тысяч рублей.

