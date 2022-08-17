«Туда-обратно за 50 тысяч»: Названы популярные направления в «бархатный сезон»
Значительно подешевел отдых в Турции и ОАЭ, но есть также и масса других направлений, сказал в эфире НСН член РСТ Дмитрий Арутюнов.
В «бархатный сезон» среди россиян приоритет получат те страны, в которые есть прямые перелеты, среди них Турция, ОАЭ и Катар, однако Таиланд, Бали и Мальдивы также не останутся незамеченными, отметил член Российского союза туриндустрии, гендиректор и основатель туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
«Прежде всего, приоритет получит направление, где есть прямой перелет. Это, конечно же, Турция и Эмираты. Если мы радуемся тому, что перелет подешевел и в Анталью можно долететь туда-обратно за 50 тысяч… То стоимость недельного пакета в Эмираты вместе с перелетом, проживанием, завтраком, страховкой и трансферами на двоих в четырехзвездочном отеле в Дубае начинается от 107 тысяч рублей на двоих. Это практически та же самая стоимость билетов в Турцию. Думаю, что ближневосточные страны, такие как Эмираты, Катар и Бахрейн, куда есть прямые перелеты, получат свою долю рынка бархатного сезона», - сказал Арутюнов.
По его словам, в скором времени возрастет популярность направлений Юго-Восточной Азии.
«Конечно, отложенный спрос повлияет и на рост популярности направлений Юго-Восточной Азии. Прежде всего, это Пхукет, Бали. Безусловно, с открытием рейсов на Сейшелы – это тоже не останется незамеченным. Ну и традиционно Мальдивы, где круглый год погодные условия идеальны и позволяют наслаждаться прекрасным морским отдыхом все сезоны», - резюмировал Арутюнов.
Ранее председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин в пресс-центре НСН отмечал, что средний чек по перелетам в Турцию сократился, сейчас он находится на отметке порядка 50 тысяч рублей.
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