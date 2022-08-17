«Рекордный рост»: В Абхазии на август не осталось свободных отелей

Отмена авиарейсов в южные аэропорты страны привела к максимальной загрузке Сочи и Абхазии, сказал НСН директор туроператора «Алеан» Илья Уманский. 

Вынужденное перераспределение туристического потока в пользу Сочи из-за закрытие других южных аэропортов привело к всплеску туристической активности в соседней Абхазии, рассказал на пресс-конференции НСН президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Ранее стало известно, что внутренний туризм в России вернулся к показателям 2019 года.

«Не без проблем»: Внутренний туризм в РФ вернулся к показателям 2019 года
«Закрытие аэропортов сказалось на перераспределении турпотока в сторону Сочи. Сегодня курорт имеет хорошую загрузку. Рекордные показатели и у Абхазии, которую можно относить к внутреннему туризму условно, поскольку добираются туда люди через Сочи. Сейчас в республике практически не найти номер в отеле любой категории», - заявил Уманский.
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Ранее член Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН заявил, что Турция, Дубай и Мальдивы в этом году получили дополнительных туристов из России. Ждут соотечественников в Иране и Саудовской Аравии.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Томас Тхайцук
ТЕГИ:ОтпускТуризмАбхазия
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