«Рекордный рост»: В Абхазии на август не осталось свободных отелей

Синоптик: На низкое качество воздуха в Москве влияют рязанские пожары и отсутствие ветра Москва направит пожарных и технику для борьбы с лесными пожарами в Рязанской области Число заражений коронавирусом в столице выросло в два раза Москвичи стали пользоваться чат-ботом перед приемом врача в полтора раза чаще 60 детских книг включили в список московской премии имени Чуковского