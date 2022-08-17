Названы популярные направления в рамках туристического кешбэка

На всей протяженности действия программы лидируют лишь два курортных направления, отметил в эфире НСН Илья Уманский. 

В рамках туристического кешбэка россияне чаще всего ездили на курорты Краснодарского края и Крыма, популярными были и те направления, где оказывалось санитарно-курортное лечение, рассказал исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский в пресс-центре НСН.

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«Туристический кешбэк был нацелен на стимулирование поездок в межсезонье. Как следствие, в этот период, когда летний сезон закончился или не начался, люди стремятся отправится в какие-то относительно теплые направления. Поэтому, конечно, лидировали курорты Краснодарского края и Крыма на всей протяженности действия программы. Также очень популярны были направления, где оказывается всевозможное санаторно-курортное лечение. В первую очередь, это Кисловодск, Пятигорск и так далее. Также были популярны экскурсионные направления: поездки в Москву, Петербург, Казань», - сказал Уманский.

Он также отметил, что в рамках туристического кешбэка были популярны поездки на короткую дистанцию от места жительства россиян.

«Уникальность этой программы в том, что она стимулировала вторые и третьи поездки в году, когда уже основная поездка на море с семьей состоялась. Эта программа стимулировала людей поехать еще раз, может быть на какую-то короткую дистанцию. Очень популярны были туры вблизи от дома, например, на выходные дни. Для москвичей это, соответственно, была Московская область, а для жителей Санкт-Петербурга – Ленинградская область», - резюмировал Уманский.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КурортыТуризмРоссия
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