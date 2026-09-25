01.10.2026 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится презентация нового семейного фильма режиссера и актрисы Оксаны Сташенко «Вперед в прошлое»

22 сентября 2026 года в рамках конкурсной программы кинофестиваля «Антарес» Оксана Сташенко представила фильм «Вперед в прошлое», премьера которого состоится в Москве 1 октября. В фильме снимались: Екатерина Копанова, Константин Соловьев, Лиза Арзамасова, Анатолий Руденко, Юрий Чернов, Марина Яковлева, Оксана Сташенко, Любовь Руденко и др.

Сюжет фильма заставляет о многом задуматься: отправившись в поход по следам героических дедов, трое друзей заново открывают детство, любовь и себя, чтобы понять — выдержит ли их дружба главное испытание жизни.

Останутся ли друзья верны детской клятве, или любовь изменит их судьбы? Впереди — новые испытания, возможность сделать главный выбор в жизни и понять, что настоящая дружба способна преодолеть любые времена.

Участники пресс-конференции:

заслуженная артистка России, народная артистка южной Осетии Оксана Сташенко;

композитор Катя Семенова;

актриса Екатерина Копанова;



актриса Фадеева Алиса;

актриса, победительница «Голос. Дети» Алиса Кожикина;

представитель СБ-фильм

Участники ответят на следующие вопросы:

Как пришла идея фильма «Вперед в прошлое»?

Как подбирался актерский состав?

Когда фильм выходит в широкий прокат?

Какие сложности возникали во время съемок фильма?

Сложно ли сегодня продвигать семейный фильм?

Какие инвестиции необходимы для сьемки подобных проектов?

Как фестивали помогают в продвижении российского кино?

Использовался ли ИИ при создании фильма?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







