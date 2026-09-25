01.10.2026 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится презентация нового семейного фильма режиссера и актрисы Оксаны Сташенко «Вперед в прошлое»
22 сентября 2026 года в рамках конкурсной программы кинофестиваля «Антарес» Оксана Сташенко представила фильм «Вперед в прошлое», премьера которого состоится в Москве 1 октября. В фильме снимались: Екатерина Копанова, Константин Соловьев, Лиза Арзамасова, Анатолий Руденко, Юрий Чернов, Марина Яковлева, Оксана Сташенко, Любовь Руденко и др.
Сюжет фильма заставляет о многом задуматься: отправившись в поход по следам героических дедов, трое друзей заново открывают детство, любовь и себя, чтобы понять — выдержит ли их дружба главное испытание жизни.
Останутся ли друзья верны детской клятве, или любовь изменит их судьбы? Впереди — новые испытания, возможность сделать главный выбор в жизни и понять, что настоящая дружба способна преодолеть любые времена.
Участники пресс-конференции:
- заслуженная артистка России, народная артистка южной Осетии Оксана Сташенко;
- композитор Катя Семенова;
- актриса Екатерина Копанова;
- актриса Фадеева Алиса;
- актриса, победительница «Голос. Дети» Алиса Кожикина;
- представитель СБ-фильм
Участники ответят на следующие вопросы:
- Как пришла идея фильма «Вперед в прошлое»?
- Как подбирался актерский состав?
- Когда фильм выходит в широкий прокат?
- Какие сложности возникали во время съемок фильма?
- Сложно ли сегодня продвигать семейный фильм?
- Какие инвестиции необходимы для сьемки подобных проектов?
- Как фестивали помогают в продвижении российского кино?
- Использовался ли ИИ при создании фильма?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8