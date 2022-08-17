«Ждём решений»: Россиянам отказывают в визах из-за ошибок в документах

Вопрос путешествия в европейские страны не в визах, а в дорогих авиабилетах, которые могут достигать 150 тысяч рублей в эконом-классе, сказал НСН вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Сегодня вопрос путешествия в Европу заключается не в визах, а в дорогих авиабилетах: их стоимость варьируется в пределах 80-150 тысяч рублей за эконом-класс. Однако лоукостеры из приграничных стран предлагают билеты за 25-30 тысяч рублей, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в пресс-центре НСН.

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Ранее сообщалось, что страны Балтии первыми поддержали призыв президента Украины Владимира Зеленского и приостановили выдачу виз россиянам. Их примеру последовали также Дания, Нидерланды, Чехия и Словакия.

«Вопрос путешествия в Европу не в визах, а в дорогих авиабилетах. В среднем их цена варьируется от 80 до 150 тысяч рублей за эконом-класс. Лоукостеры из приграничных стран предлагают перелет за 20-25 тысяч рублей, что простимулировало эти поездки. Логистика стала сложной, если раньше мы туда летали за 3 часа, то сейчас время в полете достигает 24 часов с несколькими пересадками», - сказал Горин.
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По его словам, у многих россиян в пандемию закончились мультивизы, потому что пик их оформления пришелся на 2016-2017 годы, а срок их действия составляет 5 лет. Отказы, которые сегодня получают россияне, чаще связаны с неправильным оформлением документов.

«По визам запись на 1,5-2 месяца вперед. Нужно внимательно подходить к оформлению документов и доверять это дело профессионалам. Процент отказа в ряде стран увеличился, но это связано с некорректностью заполнения документов. Много информации о визах, но нужно взвешенно к ней относиться. Будем ждать решений в ЕС», - резюмировал Горин.

Ранее основатель туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов предложил россиянам отдых в Иране и Саудовской Аравии.

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ФОТО: РИА Новости
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