«Не без проблем»: Внутренний туризм в РФ вернулся к показателям 2019 года

Закрытые аэропорты на юге страны создали сложности в перемещении туристов, сказал НСН директор туроператора «Алеан» Илья Уманский. 

Несмотря на сложности с авиационными перевозками на юг России, закрытыми аэропортами, туристический сезон-2022 приближается к показателям доковидного 2019 года, заявил в президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в пресс-центре НСН.

АТОР: «Бархатный» отдых за рубежом подорожал на 50–60%, по РФ - на 10–15%

Ранее в АТОР сообщили, что туры по России в бархатный сезон подорожали на 10–15% по сравнению с 2021 годом. Путевки на отечественные курорты на сентябрь-октябрь стартуют от 22 тысяч рублей на человека.

«Если говорить о том, как проходит туристический сезон для внутреннего туризма, то успешно. По ряду параметров превосходит даже прошлогодний. Мы по всем параметрам приближаемся к доковидному 2019 году. Хотя и не без проблем. Много событий происходит, негативно влияющих. В частности, авиационные перевозки, закрыты ключевые южные аэропорты, что приводит к сложностям в перемещении», - сказал Уманский.

Ранее сообщалось, что стали известны самые популярные у россиян туристические направления на Новый год.

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ФОТО: НСН
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