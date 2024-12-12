13.12.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Туристические итоги года: Что изменилось в мире путешествий?»

Активный туристический сезон в России завершился. Следующий пик ожидается в новогодние каникулы, но это будет уже совсем другой календарный год. Традиционно ¾ всех отпускных поездок в России приходится на теплое время года — с мая по конец сентября. Именно этот период в туризме считается «высоким сезоном». По данным, озвученным заместителем председателя комитета СФ по социальной политике Мохмадом Ахмадовым, в течение этого времени в 2024 году было совершено 35 млн поездок по стране. По оценке сенатора, это на 10–15% выше, чем в 2023 году. Если смотреть на мировой туризм, то за первые 9 месяцев 2024 года международные поездки совершили 1,1 млрд туристов, что всего на 2% меньше, чем до пандемии. Согласно прогнозам, мировой туризм полностью восстановится до уровня 2019 к концу текущего года. Между тем, многие страны уже зарабатывают на туризме вдвое больше, чем до пандемии.

Международный туризм в странах Америки восстановился на 97% от уровня, существовавшего до пандемии, в то время как Азиатско-Тихоокеанский регион отстает от показателя 2019 года на 15%.

В ходе пресс-конференции участники пресс-конференции обсудят следующие вопросы:

Какие направления стали самыми популярными в этом году?

Много ли россиян проведут новогодние праздники заграницей?

Какова средняя цена новогодней поездки заграницу/по России?

Как много туристов выбирали Черноморское побережье в этом году?

Какие новые напралаения открылись/закрылись в этом году для российских туристов?

Каковы планы и прогнозы туристической отрасли на 2025 год?

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;

Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов;

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



