Интересный формат и прямой перелет: Китай и Япония набирают популярность у россиян
Китай предлагает туристам совмещение деловых поездок и отдыха, а Япония привлекает упрощенной визовой политикой, сообщил НСН Дмитрий Арутюнов.
Китай, который стал доступен для путешествий относительно недавно, пользуется особой популярностью у российских туристов, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов.
«Китай в конце 2023 года только открылся после пандемии коронавируса. Кроме того, Китай удачно привлек туристов в формате b-leisure – бизнес-поездки, совмещенные с отдыхом», - заявил он.
По словам собеседника НСН, популярность также набирают Япония и Южная Корея.
«Из неожиданного мы наблюдаем бурный рост Японии и Южной Кореи. Япония у нас выросла на 200% по сравнению с неплохим для этой страны прошлым годом. Во многом помогло облегчение визовой политики: виза оформляется четыре рабочих дня. Причем посольство оформляет её бесплатно. Да и сами японские отельеры, в отличие, наверное, от властей страны, с удовольствием делают промоушен на российский рынок. У нас есть русскоязычные группы, которые на постоянной основе туда приезжают», - пояснил он.
В свою очередь генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил НСН, что росту турпотока способствует прямое авиасообщение.
«Один из показателей, что будет рост турпотока - открытие прямых или чартерных рейсов по новому направлению. Например, это Индонезия или Сейшелы, туда объем туристов вырос. Или Саудовская Аравия в этом году у нас неплохо продавалась», - сообщил он.
Ранее сообщалось, что Япония упростила визовые требования для граждан России. Изменения коснутся только диппредставительства в Москве. Теперь для подачи заявления российским гражданам не нужно предоставлять данные об оплаченных бронированиях гостиниц или подтверждение наличия карты зарубежного банка, напоминает «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые выяснили, что женщины справляются с одиночеством лучше мужчин
- Подержанные автомобили в России подорожали впервые за девять месяцев
- Артемий Лебедев призвал российские власти лучше «дрессировать граждан»
- СМИ: Записи неизданных песен Майкла Джексона случайно нашли в Калифорнии
- Песков заявил, что России нужен долгосрочный мир на ее условиях
- Маск заявил, что Украина давно должна была заключить мир
- В бундестаге назвали экс-посла Украины в ФРГ Мельника любителем фашистов
- «Предпосылок нет»: Песков ответил на вопрос о переговорах по Украине
- Россия и КНР провели консультации по вопросам противоракетной обороны
- Песков заявил, что Путин выступит на съезде «Единой России»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru