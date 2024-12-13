Интересный формат и прямой перелет: Китай и Япония набирают популярность у россиян

«Китай в конце 2023 года только открылся после пандемии коронавируса. Кроме того, Китай удачно привлек туристов в формате b-leisure – бизнес-поездки, совмещенные с отдыхом», - заявил он.

По словам собеседника НСН, популярность также набирают Япония и Южная Корея.

«Из неожиданного мы наблюдаем бурный рост Японии и Южной Кореи. Япония у нас выросла на 200% по сравнению с неплохим для этой страны прошлым годом. Во многом помогло облегчение визовой политики: виза оформляется четыре рабочих дня. Причем посольство оформляет её бесплатно. Да и сами японские отельеры, в отличие, наверное, от властей страны, с удовольствием делают промоушен на российский рынок. У нас есть русскоязычные группы, которые на постоянной основе туда приезжают», - пояснил он.

В свою очередь генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил НСН, что росту турпотока способствует прямое авиасообщение.

«Один из показателей, что будет рост турпотока - открытие прямых или чартерных рейсов по новому направлению. Например, это Индонезия или Сейшелы, туда объем туристов вырос. Или Саудовская Аравия в этом году у нас неплохо продавалась», - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Япония упростила визовые требования для граждан России. Изменения коснутся только диппредставительства в Москве. Теперь для подачи заявления российским гражданам не нужно предоставлять данные об оплаченных бронированиях гостиниц или подтверждение наличия карты зарубежного банка, напоминает «Радиоточка НСН»

