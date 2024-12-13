Альянс турагентств: Сочи останется единственным работающим черноморским аэропортом в 2025 году
Жители Сибири и Дальнего Востока летом 2025 года не смогут добраться до Геленджика, Анапы и Сочи из-за закрытых аэропортов.
Интерес к российским курортам черноморского побережья может вырасти в 2025 году на 12%, допустил в пресс-центре НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
«Мой прогноз: в 2025 году Сочи останется единственным открытым аэропортом на черноморском побережье России. Ни Геленджик, ни Анапа, ни Симферополь в ближайшее время не заработают. И люди в Сибири, на Дальнем Востоке, с Севера лишены возможности прилететь на черноморские курорты – в отличие от жителей Центральной России, которые могут доехать на машине или на поезде. Нагрузка ляжет на регион Сочи. Выручает Абхазия, но будет ли открыт аэропорт в Сухуме в 2025 году – пока большой вопрос, у меня большие сомнения. А он мог бы разгрузить аэропорт Сочи… Железная дорога по-прежнему не будет справляться. В этом году они увеличили перевозку на 7,6% по дальним направлениям. А внутренний туризм вырос на 15%... Так что внутренний туризм растет только за счет личного транспорта. Да, будут пробки на дорогах в следующего годы, железнодорожных билетов будет мало… Так что, думаю, прирост внутреннего туризма составит только 12% в 2025 году», - сообщил он.
Ранее он также сообщил «Радиоточке НСН», что спрос на размещение в отелях в некоторых регионах страны сегодня существенно превышает предложение, что отражается на стоимости номеров в гостиницах.
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