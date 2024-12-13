Тепло и all inclusive: Мкртчян объяснил, чем Египет привлекает российских туристов

В 2024 году Египет посетили около 1,6 миллиона россиян, и эта страна обоснованно входит в топ-5 самых популярных направлений, сообщил НСН Алексан Мкртчян.

Теплая погода в течение всего года и режим all inclusive делает Египет популярным направлением среди российских туристов, заявил в пресс-центре НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

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«Египет точно входит в топ-5 зарубежных направлений. В этом году порядка 1,6 миллион россиян посетят Египет. Пока Турция дорожает, ОАЭ не могут предоставить в должном количестве отели по системе all inclusive, в Таиланде их вообще нет… А в Египте можно купаться в море круглый год, и есть all inclusive. Такого сочетания никто больше россиянам дать не может – в ОАЭ это есть, но немало», - рассказал он.

Ранее генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов сообщил, что наибольшей популярностью у российских туристов в 2024 году пользовался внутренний туризм, Турция, ОАЭ и Китай. При этом генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов также выделил среди востребованных направлений Мальдивы, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Денис Пискарев
ТЕГИ:Российские ТуристыЕгипет

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