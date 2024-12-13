«Не будут рубить сук»: Туризм в Абхазии восстановится в 2025 году
К лету 2025 году в Абхазии будет и электричество, и туристы, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Около 50% экономики Абхазии – доходы от туризма, потому все спорные вопросы в стране будут решены до начала активного туристического сезона, заявил в пресс-центре НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
«По Абхазии: большинство пятизвездочных отелей имеют собственные генераторы, но они не могут работать вечно, нужно топливо. Чтобы было понятно: примерно 45-50% экономики- это доходы от туризма. Сейчас самый низкий сезон, какой только может быть – январь, февраль… Они не будут рубить сук, на котором сидят. Понятно, чем вызваны перебои со светом: у них скоро (в феврале. – прим. НСН) выборы, мы помним политические события. Я ни на 1% не сомневаюсь: к лету будут в Абхазии и электричество, и туристы. Сейчас зиму они просидят на голодном пайке, пройдут выборы… А в апреле традиционно начнется поток туристов, и туризм восстановится. Вот поэтому все волнения в Абхазии – не в июле-августе, а в октябре-ноябре. До марта решают вопросы, с апреля начинают зарабатывать деньги», - сообщил он.
Ранее республика полностью осталась без электричества в связи с остановкой Ингурской ГЭС из-за критически низкого уровня воды, однако работу гидроэлектростанции уже восстановили. ГЭС работает на притоке, которого хватает для обеспечения Абхазии электроэнергией на 2 часа 48 минут в сутки. В ночное время — с 21 часа до 7 утра — республика получает электричество из России по перетоку, напоминает «Радиоточка НСН».
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