«Туризм продолжается»: Китай и курорты РФ стали самыми популярными направлениями 2024 года
Россияне в 2024 году проявили повышенный интерес к внутреннему туризму, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.
Наибольшей популярностью у российских туристов в 2024 году пользовался внутренний туризм, а среди зарубежных направлений лидируют Турция, ОАЭ и Китай, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов.
«В этом году внутренний турпоток растет. На это много причин – в том числе развитие внутренних курортов, популяризация отдыха в России, правительство много внимания стало этому уделять. Также часть граждан не могут выехать за границу по материальным причинам, из-за роста валютного курса. Из зарубежных направлений лидируют Турция, ОАЭ, Таиланд и Китай. Самое главное – что турим продолжается, и что надежды зарубежных коллег на туристическую изоляцию не оправдались», - заявил он.
В свою очередь генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов выделил среди популярных направлений Египет и Мальдивы.
«Китай по сравнению с прошлым годом показал бурный рост. Он вырос более чем в три раза. Связано это с тем, что «Аэрофлот» начал в декабре прошлого года полеты на Хайнань, турпоток туда очень вырос. В пятерке у нас Египет делит строчку с Мальдивами. Это два разных направления, но, на мой взгляд, Египту просто не хватает текущего числа перевозок. К сожалению, курс доллара растет, это всегда отрицательно сказывается на покупательной способности наших туристов», - сообщил он.
Ранее в Министерстве туризма Мальдивской Республики сообщили, что турпоток россиян на Мальдивы в октябре 2024 года достиг пятилетнего рекорда. Так, страну посетили 22,6 тысяч россиян, что примерно на 28% больше, чем в октябре 2023 года. Россияне стали лидерами среди туристов из всех стран, доля российских туристов составила 13%, на втором месте Германия (11,4%), у Китая почти 11%, напоминает «Радиоточка НСН».
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