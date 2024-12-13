Занзибар и Малайзия: Россия расширит географию авиаперелетов в 2025 году

«В следующем году мы ожидаем еще как минимум четыре направления – если все будет нормально с геополитикой, экономикой. Это долгожданное возобновление рейсов на Занзибар (Танзания). Очень хотят летать в Россию Малайзия и Филиппины, а также Саудовская Аравия, которая говорит, что соглашение о прямых перевозках уже подписано», - заявил он.

При этом генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов отметил, что улучшения ситуации по российским самолетам ждать не приходится на фоне проблем с запчастями: не хватает много дальнемагистральных самолетом, не хватает МС-21.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев сообщил «Радиоточке НСН», что российской авиаотрасли предстоит заменить 300 иностранных самолетов к 2030 году. На данный момент производству не хватает отечественных электронных систем и двигателей, остальные запчасти самолетов удалось заменить.

