Занзибар и Малайзия: Россия расширит географию авиаперелетов в 2025 году
Российские туристы смогут летать в Занзибар, Малайзию, Филиппины и Саудовскую Аравию, рассказал НСН Дмитрий Арутюнов.
В 2025 году россиянам станет доступно четыре новых туристических направления, сообщил в пресс-центре НСН генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов.
«В следующем году мы ожидаем еще как минимум четыре направления – если все будет нормально с геополитикой, экономикой. Это долгожданное возобновление рейсов на Занзибар (Танзания). Очень хотят летать в Россию Малайзия и Филиппины, а также Саудовская Аравия, которая говорит, что соглашение о прямых перевозках уже подписано», - заявил он.
При этом генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов отметил, что улучшения ситуации по российским самолетам ждать не приходится на фоне проблем с запчастями: не хватает много дальнемагистральных самолетом, не хватает МС-21.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев сообщил «Радиоточке НСН», что российской авиаотрасли предстоит заменить 300 иностранных самолетов к 2030 году. На данный момент производству не хватает отечественных электронных систем и двигателей, остальные запчасти самолетов удалось заменить.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru