«Негде жить!»: В туриндустрии назвали главное ограничение внутреннего туризма России

«По внутреннему туризму картина интересная и неоднородная. Где-то мы видим большой рост турпотока, а где-то он уперся в потолок. Например, Краснодарский край – главный туристический регион страны – принял в этом году 20 миллионов туристов. Спрос большой, а жить фактически негде. Аэропорт Сочи работает на пределах своих возможностей, они уже ничего не могут нарастить по внутреннему туризму, и то же самое мы видим по количеству отелей. Потому и цены растут… Краснодарскому краю сейчас нужно, чтобы строились 150-200 отелей в год, а строится 30. Элементарно турпоток не может расти больше, чем на 8-10% в год, хотя мог бы расти и на 15-20%. То же самое – в Калининградской области. Там почти не строятся отели, за этот год там ввели в эксплуатацию 6 отелей, а по спросу надо строить 30. Потому и видим безумные цены там, а также в Красной Поляне, на Алтае, на Байкале», - пояснил он.

Как добавил Мкртчян, стоимость отдыха в российских пятизвездочных отелях в 2025 году может вырасти на 15-20%.

«Мой прогноз на 2025 год – также цены будут расти на отели 4-звездной категории и выше. У нас жесточайшая нехватка отелей 4-5 звезд – не хватает больше тысячи! Отелей 1-3 звезды достаточно… Мои слова подтверждают цены: в отелях 1-3 звезды цены растут на 10-12%, а отели категориями выше - на 15-20%», - уточнил он.

Ранее генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов сообщал «Радиоточке НСН», что обуздать цены на отдых в России позволит строительство новых инфраструктурных комплексов высокого уровня, например, на Каспии. По его словам, это выгодная инвестиция в будущее, здоровье нации и отдых внутри страны.

