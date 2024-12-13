«Дороже на 20%»: Средняя цена тура в 2025 году составит 200 тысяч рублей
Туроператоры стараются сдерживать цены, однако рост курса доллара неизбежно приведет к подорожанию зарубежного отдыха, пояснил НСН Воскан Арзуманов.
В 2025 году отдых за рубежом подорожает для россиян на 20% на фоне изменения курса доллара, сказал в пресс-центре НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
«На сколько вырос курс доллара, на столько в рублях подорожали и туры. Цены стараемся всяческими силами, уговорами оставить в валюте на прошлогоднем уровне. К сожалению, пока это очень плохо получается. В валюте на следующий год рост будет приблизительно на 10%. Для сравнения, в этом году по отношению к 2023 году контракты дорожали на 8%. Если в валюте туры подорожали на 10%, то в рублях – еще на 10%, итого уже 20%. Понятно, что мы будем и дальше торговаться с нашими партнерами насчет скидок, допфункций, на чем мы сможем сэкономить. Но в любом случае, если говорим о ценах, то в 2023 году средний пакет на человека стоил 170 тысяч рублей, то в этом году – уже 185 тысяч. Если динамика валютного курса сохранится, то в 2025 году сумма составит уже 200 тысяч», - заявил он.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов сообщил «Радиоточке НСН», что застраховаться от дальнейшего роста цен поможет полная предоплата тура, однако многие отели за рубежом сегодня не готовы предлагать такую услугу.
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