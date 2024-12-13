«Ударит по небогатым»: В индустрии не поддержали введение туристического налога

«Как вице-президент Альянса туристических агентств я против, да и весь альянс против, потому что мы видим нагрузку на кошелек небогатого туриста. Они же как сделали: 1%, но зачем-то поставили минимальную планку в 100 рублей. Это значит, что человек, который платит 10 тысяч рублей в сутки, заплатит 0,1%, а человек, который платит 1000 рублей, он платит 10% в сутки. То есть ударит в первую очередь по небогатым клиентам. Мы уже видим отток в апартаменты, в частные квартиры. А те, кто платит 15-20 тысяч рублей за размещения в сутки, они этого налога и не заметят, тем более что он «вшит» в стоимость проживания», - заявил он.

По словам Мкртчяна, туристический налог сегодня уже ввели даже в тех регионах страны, в которых редко можно встретить туристов.

«А ведь федеральный центр как предложил регионам – добровольно! Хотите – вводите, хотите – не вводите. И что вы думаете? 90% муниципалитетов ввели туристический налог – даже те города, куда туристы вообще не приезжают», - заметил он.

Ранее председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литаренко заявил «Радиоточке НСН», что средства, полученные после сбора туристического налога, могут расходоваться на любые цели, это приведет к тому, что как минимум 35 миллиардов рублей в год будут уходить из гостиничного бизнеса.

