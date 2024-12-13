Цены в евро: Все пятизвездочные отели Турции подорожают в 2025 году
Цены 2024 года сохранятся только в турецких отелях уровня 3-4 звезды, сообщил НСН Алексан Мкртчян.
Все отели Турции сегмента premium luxury намерены увеличить стоимость проживания в 2025 году, заявил в пресс-центре НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
«Вчера встречался с десятком руководителей отелей в Турции. Отели группы Sherwood будут повышать цены в евро примерно на 10%, отели Accor – на 15% в евро, отели Rixos – на 13%. Мы не знаем курс рубля на лето 2025 года, но уже по евро можно понять, что почти все отели premium luxury поднимают цены. Оставляют цены на уровне этого года только отели 3-4 звезды, но россияне в Турцию почти не едут в отели такого уровня: у нас 85% выбирают турецкие отели 4 звезды и выше», - сказал он.
Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов уточнил «Радиоточке НСН», что в 2025 году отдых за рубежом подорожает для россиян на 20% на фоне изменения курса доллара, хотя туроператоры и стараются сдерживать цены.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В боязни онкологических заболеваний признались 61% россиян
- Голикова: Почти 100 млн россиян прошли диспансеризацию в 2024 году
- Орбан: Украина отказалась от масштабного обмена пленными с РФ на Рождество
- Командующим группировкой «Восток» назначен генерал-лейтенант Иванаев
- СМИ: После разрешения экспорта бензина из России не ушло ни одной партии
- СК сообщил о задержании главы Минздрава Владимирской области
- ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины
- На границе Казахстана и России скопилось около 500 грузовиков
- Болгария не будет усложнять выдачу виз для россиян из-за присоединения к Шенгену
- ЕС может рассмотреть вопрос о создании армии дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru