Цены в евро: Все пятизвездочные отели Турции подорожают в 2025 году

«Вчера встречался с десятком руководителей отелей в Турции. Отели группы Sherwood будут повышать цены в евро примерно на 10%, отели Accor – на 15% в евро, отели Rixos – на 13%. Мы не знаем курс рубля на лето 2025 года, но уже по евро можно понять, что почти все отели premium luxury поднимают цены. Оставляют цены на уровне этого года только отели 3-4 звезды, но россияне в Турцию почти не едут в отели такого уровня: у нас 85% выбирают турецкие отели 4 звезды и выше», - сказал он.

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов уточнил «Радиоточке НСН», что в 2025 году отдых за рубежом подорожает для россиян на 20% на фоне изменения курса доллара, хотя туроператоры и стараются сдерживать цены.

