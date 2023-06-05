06.06.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Смертельный сидр - как не стать жертвой паленого алкоголя?»

Объем рынка нелегальных интернет-продаж алкогольной продукции в России, по последним данным, оценивается в 30 млрд рублей, а доля фальсификата на нем - в 53%, следует из исследования НИФИ Минфина России. Все чаще в СМИ появляются новости о случаях массового отравления суррогатным алкоголем. Резонансным стал случай 5 июня 2023 года — в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии из-за отравления ядовитым сидром скончались 18 человек, а несколько десятков попали в больницу. В Совете Федерации давно обсуждают «высшую меру» для паленой водки, а в Госдуме хотят приравнять производство контрафактного алкоголя к «массовому убийству». На российских складах скопились десятки тысяч тонн арестованных спиртосодержащих напитков.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Где чаще всего сегодня выявляется контрафакт на российском рынке алкоголя?

От какого вида алкоголя больше всего отравлений?

Какова статистика отравлений некачественным алкоголем?

Как определить некачественный алкоголь?

Какое наказание сегодня ждет за паленый алкоголь производителей?

Участники пресс-конференции:

Депутат Госдумы РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев;

Федеральный координатор проекта «Трезвая Россия» Ян Иванов;

Президент независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14.00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8









