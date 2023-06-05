06.06.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Смертельный сидр - как не стать жертвой паленого алкоголя?»
Объем рынка нелегальных интернет-продаж алкогольной продукции в России, по последним данным, оценивается в 30 млрд рублей, а доля фальсификата на нем - в 53%, следует из исследования НИФИ Минфина России. Все чаще в СМИ появляются новости о случаях массового отравления суррогатным алкоголем. Резонансным стал случай 5 июня 2023 года — в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии из-за отравления ядовитым сидром скончались 18 человек, а несколько десятков попали в больницу. В Совете Федерации давно обсуждают «высшую меру» для паленой водки, а в Госдуме хотят приравнять производство контрафактного алкоголя к «массовому убийству». На российских складах скопились десятки тысяч тонн арестованных спиртосодержащих напитков.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Где чаще всего сегодня выявляется контрафакт на российском рынке алкоголя?
- От какого вида алкоголя больше всего отравлений?
- Какова статистика отравлений некачественным алкоголем?
- Как определить некачественный алкоголь?
- Какое наказание сегодня ждет за паленый алкоголь производителей?
Участники пресс-конференции:
- Депутат Госдумы РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев;
- Федеральный координатор проекта «Трезвая Россия» Ян Иванов;
- Президент независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14.00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8