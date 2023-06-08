Ассоциация производителей пива: На заводах без учета меньше контроля за качеством продукции
Заводы, у которых нет счетчиков продукции, могут выпускать неучтенную продукцию без уплаты налогов, отметил в эфире НСН Вячеслав Мамонтов.
У некоторых производителей пивоваренного рынка мощность выпуска меньше 300 тысяч dal, соответственно счетчиков на заводах нет, рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов в пресс-центре НСН. По его словам, где нет учета, там меньше контроля за качеством производства.
«У всех участников алкогольного, в том числе пивоваренного рынка, должны быть равные условия ведения бизнеса. На сегодняшний момент мы имеем ситуацию, когда у большинства производителей с мощностями производства выше 300 тысяч dal стоят автоматические средства учета, которые учитывают выпуск и по объему, и поштучно. Соответственно, выпуск и уплата налогов под контролем. А у тех производителей, у кого мощность выпуска меньше 300 тысяч dal, счетчиков на заводах нет. Это дает возможность выпускать неучтенную продукцию без уплаты налогов. А где нет учета, там меньше контроль за качеством: они уходят от системы ЕГАИС. И по случаям отравления («Мистером Сидром» - прим. НСН) видим, что данная продукция не была зарегистрирована в ЕГАИС, но при этом распространялась в большом числе торговых точек. И эти торговые точки понимали, что продают «левую» продукцию. Где были правоохранительные органы?», - сказал Мамонтов.
Он отметил, что недавно были приняты поправки в законодательство, которые должны исключить возможность появления «левых» предприятий, разливающих «неизвестно что».
«Сейчас приняты поправки в ФЗ №171, вводящий реестр пивоваренных предприятий. Все предприятия для попадания в этот реестр должны будут подать полный список документов, подтверждающих, что они на самом деле пивзаводы – и у них есть полный технологический цикл производства пива от получения зерна и его дробления до розлива в упаковку. Это должно исключить возможность появления «левых» предприятий, которые разливают неизвестно что и называют это сидром или пивными напитками», - резюмировал Мамонтов.
Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью НСН заявил, что правительство должно ввести в России денатурацию метанола (изменение цвета или запаха). По его словам, только таким образом можно остановить череду смертей от отравления этим ядом.
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