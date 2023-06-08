Ассоциация производителей пива: На заводах без учета меньше контроля за качеством продукции

У некоторых производителей пивоваренного рынка мощность выпуска меньше 300 тысяч dal, соответственно счетчиков на заводах нет, рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов в пресс-центре НСН. По его словам, где нет учета, там меньше контроля за качеством производства.

«У всех участников алкогольного, в том числе пивоваренного рынка, должны быть равные условия ведения бизнеса. На сегодняшний момент мы имеем ситуацию, когда у большинства производителей с мощностями производства выше 300 тысяч dal стоят автоматические средства учета, которые учитывают выпуск и по объему, и поштучно. Соответственно, выпуск и уплата налогов под контролем. А у тех производителей, у кого мощность выпуска меньше 300 тысяч dal, счетчиков на заводах нет. Это дает возможность выпускать неучтенную продукцию без уплаты налогов. А где нет учета, там меньше контроль за качеством: они уходят от системы ЕГАИС. И по случаям отравления («Мистером Сидром» - прим. НСН) видим, что данная продукция не была зарегистрирована в ЕГАИС, но при этом распространялась в большом числе торговых точек. И эти торговые точки понимали, что продают «левую» продукцию. Где были правоохранительные органы?», - сказал Мамонтов.