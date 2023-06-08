Депутат Куринный усомнился в пользе размещения «страшных картинок» на алкоголе
Многих людей от употребления алкоголя не смогут остановить «страшные картинки» и надписи, отметил в эфире НСН Алексей Куринный.
Размещение «страшных картинок» на бутылках алкоголя вряд ли кардинально изменит ситуацию, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.
«Такие инициативы есть, они внесены на рассмотрение Госдумы. Это аналогия с тем, чтобы клеить страшные картинки на пачки с сигаретами. В принципе, неплохое предложение, хотя я не думаю, что оно кардинально изменит ситуацию… Уже сейчас мы видим в качестве предупреждения надписи, что употребление алкоголя вредит здоровью. Если будут дополнительные картинки, может быть, кого-то это остановит… Не думаю, что многих – по опыту борьбы с курением подобным методом. Но в качестве одного из факультативных, необязательных методов – думаю, что можно. Предложений огромное количество, есть и более жесткие вроде установить госмонополию на производство спирта… На мой взгляд, система борьбы с алкоголем как ядом должна четко продвигаться на государственном уровне, постепенно ограничивая доступность алкоголя для населения, особенно среди несовершеннолетних», - сказал Куринный.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев в интервью РИА Новости предложил размещать на емкостях со спиртными напитками «страшные картинки» по аналогии с пачками сигарет. Он отмечал, что на продукции также следует размещать надпись «Алкоголь убивает в любом количестве». По его словам, такие меры необходимы, чтобы защитить граждан.
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