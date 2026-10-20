22.10.2026 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковника полиции Алексея Короткова на тему: «На страже Подмосковья: Итоги года вневедомственной охраны Росгвардии»

По данным прокуратуры Московской области за первые 8 месяцев 2026 года в регионе зарегистрировано 329 краж с проникновением в жилище, что на 31,5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. При этом общее число обычных краж выросло на 12,4%. Пик дачных краж традиционно приходится на два периода: конец осени и зиму, когда владельцы уезжают в городские квартиры и оставляют дома без присмотра.

За 9 месяцев 2026 года группы задержания Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области более 73 тысяч раз выезжали по сигналам "Тревога". Во время патрулирования сотрудники задержали порядка 30 тысяч человек за различные правонарушения, задержано 15 лиц, находящихся в федеральном розыске.

29 октября подразделения вневедомственной охраны Росгвардии отмечают годовщину со дня образования. В преддверии профессионального праздника в пресс-центнере НСН будут подведены итоги работы подмосковных подразделений за год. Обсудим наиболее значимые результаты служебной деятельности, статистику пресечённых преступлений и эффективность мер по предотвращению хищений на охраняемых объектах.Отдельной темой станет безопасность имущества в период приближающихся праздников.

В ходе брифинга участники обсудят:

Сколько квартир и загородных домов находится под охраной Росгвардии?

Насколько часто происходят кражи из квартир и загородных домов?

Какие объекты недвижимости чаще всего становятся целью злоумышленников?

Как защитить дом, если хозяева уезжают на несколько месяцев?

Сколько стоит подключение квартиры или загородного дома к охране Росгвардии?

Какие системы защиты наиболее эффективны против взломщиков?

Как организована работа экипажей в праздничные и выходные дни, когда большинство граждан отдыхает?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



