3.11.2026 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова на тему: «Первый снег в ноябре: когда столичный регион накроет зима»

Уже с первой неделии ноября в столичном регионе могут начаться снегопады, а местами ожидается формирование временного снежного покрова. Осенняя погода постепенно уступает место зимней: понижение температуры, осадки и ночные заморозки могут заметно осложнить ситуацию на дорогах и повлиять на привычный ритм жизни москвичей и жителей Подмосковья

По предварительным прогнозам, в начале ноября в столичном регионе возможны снег и мокрый снег, а в отдельные дни ночная температура в Подмосковье может опускаться до -5 °C. Снег на первых порах будет быстро таять. По климатическим данным, средняя дата установления устойчивого снежного покрова в Москве приходится на 27-28 ноября.

Появление первого снега при заморозках — не только повод достать зимнюю одежду, но и серьезная проверка готовности городских служб к холодному сезону. Водителям предстоит адаптироваться к изменению дорожных условий, коммунальным службам — оперативно реагировать на снегопады, а пешеходам — учитывать риск гололедицы.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Когда в Москве ожидаются первые снегопады?

Выпадет ли снег уже в начале ноября?

Стоит ли ждать гололедицы на дорогах?

Когда в Москве обычно устанавливается устойчивый снежный покров?

Каким будет ноябрь в столичном регионе?

Какой будет предстоящая зима?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

