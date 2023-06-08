«Можно свободно купить!»: Кабмин призвали ввести контроль продажи метилового спирта

«Метиловый спирт можно совершенно свободно купить в России, в том числе в интернете, где поиск выдает сотни предложений! При этом всем известно, что он является основой для этой псевдоалкогольной продукции, как "Мистер Сидр". Как такое может быть, чтобы можно было свободно приобрести метиловый спирт, который вообще-то производится для промышленных целей? Мы давно говорим: давайте введем нормы контроля производства и розничного оборота метилового спирта, какие уже есть для этилового спирта. Это же просто! Почему это не сделано? Если мы введем тотальную маркировку акцизными марками всей алкогольной продукции без исключения, если мы введем лицензирование производства и розничной торговли всей без исключения алкогольной продукции… Если наведем такой же порядок с метиловым спиртом, того ужаса, как на этой неделе, не повторится», - сказал Черниговский.

Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью НСН заявил, что правительство должно ввести в России денатурацию метанола (изменение цвета или запаха). По его словам, только таким образом можно остановить череду смертей от отравления этим ядом.

