28.10.2026 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Цена на колесах: почему обслуживание автомобиля становится все дороже»

Расходы на содержание автомобиля растут вслед за ценами на топливо, запчасти и услуги автосервисов. По данным Росстата, к 13 июля 2026 года бензин в России подорожал на 16,4% с начала года, дизельное топливо — на 18%. Только за неделю с 7 по 13 июля цены на бензин выросли на 2,3%.

Одновременно автосервисная отрасль сталкивается с дефицитом квалифицированных специалистов и ростом стоимости труда. Как эти факторы отражаются на конечной цене ремонта? Сколько будет стоить содержание автомобиля в 2027 году и в ближайшие пять лет? И где находится предел роста расходов, после которого обслуживание машины станет недоступным для части автовладельцев?

Эти вопросы обсудят представители автосервисного бизнеса, исследовательского сообщества и рынка автокомпонентов.

В ходе пресс-конференции участники также обсудят:

Экономика владения автомобилем: как меняются расходы на топливо, ремонт, техническое обслуживание и запчасти?

как меняются расходы на топливо, ремонт, техническое обслуживание и запчасти? Прогноз на 2027 год и ближайшие пять лет: как может измениться стоимость содержания автомобиля?

как может измениться стоимость содержания автомобиля? Кадровый дефицит: почему нехватка квалифицированных специалистов влияет на стоимость услуг автосервисов?

почему нехватка квалифицированных специалистов влияет на стоимость услуг автосервисов? Автосервисный бизнес: как компаниям сохранять качество обслуживания и сдерживать рост цен для клиентов?

как компаниям сохранять качество обслуживания и сдерживать рост цен для клиентов? Поведение автовладельцев: как увеличение расходов влияет на частоту ремонтов, выбор запчастей и решение о покупке автомобиля?

как увеличение расходов влияет на частоту ремонтов, выбор запчастей и решение о покупке автомобиля? Электромобили и инфраструктура: может ли переход на альтернативные виды транспорта изменить структуру расходов на эксплуатацию автомобиля и спрос на сервисные услуги?

Участники пресс-конференции:

Основатель межрегиональной сети автосервисов NS Service и автор проекта (НЕ) КОНФА NS Алексей Рудяев ;

; Руководитель Департамента социальных исследований Всероссийского центра изучения всеобщего мнения (ВЦИОМ) Андрей Даудрих ;

; Руководитель отдела обучения и развития продаж MARSHALL Алексей Абрамов;

Также к участию в дискуссии приглашены представители производителей автозапчастей и крупных сетей автосалонов и дилерских центров, представитель профильного комитета Государственной Думы ФС РФ.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

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