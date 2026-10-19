пресс-конференции
Анонс

Цена на колесах: почему обслуживание автомобиля становится все дороже?

Информация

Начало конференции

13:00

28 октября 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

28.10.2026 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Цена на колесах: почему обслуживание автомобиля становится все дороже»

Расходы на содержание автомобиля растут вслед за ценами на топливо, запчасти и услуги автосервисов. По данным Росстата, к 13 июля 2026 года бензин в России подорожал на 16,4% с начала года, дизельное топливо — на 18%. Только за неделю с 7 по 13 июля цены на бензин выросли на 2,3%.

Одновременно автосервисная отрасль сталкивается с дефицитом квалифицированных специалистов и ростом стоимости труда. Как эти факторы отражаются на конечной цене ремонта? Сколько будет стоить содержание автомобиля в 2027 году и в ближайшие пять лет? И где находится предел роста расходов, после которого обслуживание машины станет недоступным для части автовладельцев?

Эти вопросы обсудят представители автосервисного бизнеса, исследовательского сообщества и рынка автокомпонентов.

В ходе пресс-конференции участники также обсудят:

  • Экономика владения автомобилем: как меняются расходы на топливо, ремонт, техническое обслуживание и запчасти?
  • Прогноз на 2027 год и ближайшие пять лет: как может измениться стоимость содержания автомобиля?
  • Кадровый дефицит: почему нехватка квалифицированных специалистов влияет на стоимость услуг автосервисов?
  • Автосервисный бизнес: как компаниям сохранять качество обслуживания и сдерживать рост цен для клиентов?
  • Поведение автовладельцев: как увеличение расходов влияет на частоту ремонтов, выбор запчастей и решение о покупке автомобиля?
  • Электромобили и инфраструктура: может ли переход на альтернативные виды транспорта изменить структуру расходов на эксплуатацию автомобиля и спрос на сервисные услуги?

Участники пресс-конференции:

  • Основатель межрегиональной сети автосервисов NS Service и автор проекта (НЕ) КОНФА NS Алексей Рудяев;
  • Руководитель Департамента социальных исследований Всероссийского центра изучения всеобщего мнения (ВЦИОМ) Андрей Даудрих;
  • Руководитель отдела обучения и развития продаж MARSHALL Алексей Абрамов;

Также к участию в дискуссии приглашены представители производителей автозапчастей и крупных сетей автосалонов и дилерских центров, представитель профильного комитета Государственной Думы ФС РФ.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (903) 594 54 37


ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк

партнеры

пресс-конференции