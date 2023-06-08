Депутат Куринный призвал убрать из открытой продажи самогонные аппараты
В России сформировалась целая индустрия домашнего производства алкогольных напитков, не всегда качественных, отметил в эфире НСН Алексей Куринный.
Открытая продажа самогонных аппаратов в России является неправильной, то же самое относится и к их рекламе, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.
«Неправильно, когда сегодня в открытой продаже у нас продаются самогонные аппараты, более того, идет реклама этих самогонных аппаратов, когда уже сформировалась целая индустрия домашнего производства этих алкогольных напитков, не всегда качественных. Ввиду их дешевизны наши граждане потребляют их все больше и больше», - сказал он.
Еще в прошлом году Государственное собрание Мордовии предложило запретить в России рекламу самогонных аппаратов. Авторы инициативы отмечали, что легкодоступность приобретения самогонных аппаратов не только «ведет к увеличению нелегального оборота спиртосодержащей продукции», но и сокращает размер поступлений в региональные бюджеты от акцизов на алкоголь, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru