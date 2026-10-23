26.10.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Восемь лет за рыбу: Американский монах-старовер просит Трампа спасти его от российской тюрьмы»

Из глухой тайги - в следственный изолятор. Монахи-староверы, живущие в отдаленной тайге, оказались фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ, (до 8 лет лишения свободы), они незаконно поймали и чуть не съели особо ценный биоресурс - сибирского осетра.

Среди шести обвиняемых оказался гражданин США Стефан Касачев, уроженец штата Орегон из общины старообрядцев, который более 10 лет назад приехал в Россию и поселился в 300 летнем староверском скиту, принял постриг, дал обет отказа от всех благ цивилизации. Американский паспорт Касачева давно истек, а после помещения под стражу восстановление документов оказалось невозможно. Защита обратилась в посольство и направила обращение в Белый дом президенту США, с просьбой содействовать консульскому доступу, установлению личности и выдачи нового паспорта.

На пресс-конференции обсудят: распространяются ли Конституционные гарантии коренных малочисленных народов севера на постоянно проживающих в отдаленной Сибири старообрядцев, почему избрана самая строгая мера пресечения; может ли рыбная ловля для пропитания повлечь уголовную ответственность; соблюдаются ли религиозные права задержанных и как будет решаться судьба американского гражданина.

Участники пресс-конференции:

адвокат обвиняемого, президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов,

представитель родственников обвиняемого и общины главного центра старообрядцев (город Вудберн, штат Орегон, США) Денис Гановичев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



