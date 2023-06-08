«Производство шмурдяка!»: Категорию «пивные напитки» призвали убрать навсегда
Необходимо начинать ужесточать требования к производству сидра и пива, отметил в эфире НСН Вячеслав Мамонтов.
Категорию «пивные напитки» необходимо убирать, она позволяет нехорошим участникам рынка злоупотреблять пробелами в законодательстве, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов в пресс-центре НСН.
«Мы неоднократно говорили, что эту категорию ("пивные напитки" – ред. НСН) нужно убрать, потому что она позволяет нехорошим участникам рынка злоупотреблять пробелами в законодательстве. То, что показали по ТВ – это же не сидр, это купажированный со спиртом непонятный набор синтетических ингредиентов, которые продавались так несколько лет. Нужно ужесточать требования к производству. Нелегальный оборот в нашей категории в большей степени появляется в разливных напитках и реализуется в основном через «наливайки», - сказал он.
Мамонтов также рассказал, как появилась категория «пивные напитки». Он отметил, что недобросовестные производители слабоалкогольных коктейлей стали мимикрировать в эту категорию, уходя от своих повышенных акцизов.
«В 2011 году пивоваренная продукция была отнесена под действие ФЗ №171 о производстве крепкого алкоголя. Все эти ограничения легли на нашу индустрию. Нигде в мире такого нет, чтобы различные сегменты рынка – крепкий алкоголь, вино, пиво – регулировались одним законом… И тогда появилась некая категория «пивные напитки». Ситуация сложилась таким образом, что недобросовестные производители слабоалкогольных коктейлей стали мимикрировать в категорию пивных напитков, уходя от своих повышенных акцизов. Они используют нелегальный спирт, даже метиловый для производства такого шмурдяка – суррогатного напитка. При этом в категорию пивных напитков попали даже всемирно известные сорта пива, в том числе и те, которые сварены с рисом, кукурузой, с цедрой для аромата. И она стала называться пивными напитками наравне с псевдосидрами», - указал собеседник НСН.
Кроме того, от Мамонтов выразил соболезнования тем, кто пострадал и потерял своих родных и близких в результате отравления «Мистером Сидром».
«От имени Ассоциации производителей пива, солода и напитков выражаю соболезнования тем, кто пострадали, потерял своих родных из-за преступной халатности участников алкогольного рынка. Безопасность и здоровье потребителей в пищевой промышленности – основной приоритет в работе. Случившееся – трагедия, и речь нужно вести не о легально производимых напитках, о том же сидре, а о суррогатах и псевдонапитках, с которыми случается подобное», - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области десятки человек отравились суррогатным алкоголем, пострадавшие употребляли напиток «Мистер Сидр». Экспертизы обнаружили в спиртном примеси метанола и этилбутирата в опасных пропорциях. Отравления суррогатным сидром выявили также в Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, Удмуртии и Чувашии.
По данным Минздрава России, всего от отравления суррогатным сидром в разных регионах страны погибли 30 человек, 96 находятся в больницах, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов заявил о гигантских потерях украинской армии в Запорожской области
- Патрушев: США и Британия заинтересованы в продолжении украинского конфликта
- Синоптики пообещали москвичам возвращение жары к 17 июня
- Выборы губернатора Подмосковья назначили на 10 сентября
- Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС
- На съемки фильма о группе Amatory в первые две недели собрали более 250 тысяч рублей
- Новая Lada Vesta NG появится в продаже 9 июня
- Лукашенко возложил ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Украину
- В WhatsApp появятся каналы
- ВСУ впервые применили РСЗО HIMARS для обстрела окопов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru