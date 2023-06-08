«Производство шмурдяка!»: Категорию «пивные напитки» призвали убрать навсегда

Необходимо начинать ужесточать требования к производству сидра и пива, отметил в эфире НСН Вячеслав Мамонтов. 

Категорию «пивные напитки» необходимо убирать, она позволяет нехорошим участникам рынка злоупотреблять пробелами в законодательстве, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов в пресс-центре НСН.

«Мы неоднократно говорили, что эту категорию ("пивные напитки" – ред. НСН) нужно убрать, потому что она позволяет нехорошим участникам рынка злоупотреблять пробелами в законодательстве. То, что показали по ТВ – это же не сидр, это купажированный со спиртом непонятный набор синтетических ингредиентов, которые продавались так несколько лет. Нужно ужесточать требования к производству. Нелегальный оборот в нашей категории в большей степени появляется в разливных напитках и реализуется в основном через «наливайки», - сказал он.

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Мамонтов также рассказал, как появилась категория «пивные напитки». Он отметил, что недобросовестные производители слабоалкогольных коктейлей стали мимикрировать в эту категорию, уходя от своих повышенных акцизов.

«В 2011 году пивоваренная продукция была отнесена под действие ФЗ №171 о производстве крепкого алкоголя. Все эти ограничения легли на нашу индустрию. Нигде в мире такого нет, чтобы различные сегменты рынка – крепкий алкоголь, вино, пиво – регулировались одним законом… И тогда появилась некая категория «пивные напитки». Ситуация сложилась таким образом, что недобросовестные производители слабоалкогольных коктейлей стали мимикрировать в категорию пивных напитков, уходя от своих повышенных акцизов. Они используют нелегальный спирт, даже метиловый для производства такого шмурдяка – суррогатного напитка. При этом в категорию пивных напитков попали даже всемирно известные сорта пива, в том числе и те, которые сварены с рисом, кукурузой, с цедрой для аромата. И она стала называться пивными напитками наравне с псевдосидрами», - указал собеседник НСН.

Кроме того, от Мамонтов выразил соболезнования тем, кто пострадал и потерял своих родных и близких в результате отравления «Мистером Сидром».

«От имени Ассоциации производителей пива, солода и напитков выражаю соболезнования тем, кто пострадали, потерял своих родных из-за преступной халатности участников алкогольного рынка. Безопасность и здоровье потребителей в пищевой промышленности – основной приоритет в работе. Случившееся – трагедия, и речь нужно вести не о легально производимых напитках, о том же сидре, а о суррогатах и псевдонапитках, с которыми случается подобное», - резюмировал он.

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Ранее сообщалось, что в Ульяновской области десятки человек отравились суррогатным алкоголем, пострадавшие употребляли напиток «Мистер Сидр». Экспертизы обнаружили в спиртном примеси метанола и этилбутирата в опасных пропорциях. Отравления суррогатным сидром выявили также в Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, Удмуртии и Чувашии.

По данным Минздрава России, всего от отравления суррогатным сидром в разных регионах страны погибли 30 человек, 96 находятся в больницах, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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