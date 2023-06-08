Нарколог заявил о снижении числа пациентов с алкогольной зависимостью

В последние годы в России наблюдается стойкое снижение числа пациентов с алкогольной зависимостью, рассказал к.м.н, доцент кафедры психиатрии и наркологии, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, институт клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сергей Уткин в пресс-центре НСН. Пари этом, по его словам, число алкогольных отравлений остается на прежнем уровне.

«У нас в стране в последние годы по многим причинам наблюдается стойкое снижение числа зависимых и вновь обращающихся пациентов с алкогольной зависимостью, числа алкогольных психозов. При этом, что интересно, число алкогольных отравлений остается на прежнем уровне – порядка 50 тысяч на 100 тысяч населения в год. Это довольно много. Основным напитком, вызывающим алкогольные отравления, является вполне легальный, нефальсифицированный алкогольный продукт. В любом алкоголе помимо этанола есть и другие спирты, и самыми токсичными среди них являются одноатомный спирт, метанол, этиловый спирт, и сивушые масла. Токсичен алкоголь, его примеси. К сожалению, молодежь пьет много пива, вместе с ним получая содержащиеся в них, хоть и в ничтожных количествах, метанол и сивушные масла», - сказал Уткин.