Нарколог заявил о снижении числа пациентов с алкогольной зависимостью
Число алкогольных отравлений осталось на прежнем уровне, при этом отравления встречаются в основном среди бедных слоев населения, отметил в эфире НСН Сергей Уткин.
В последние годы в России наблюдается стойкое снижение числа пациентов с алкогольной зависимостью, рассказал к.м.н, доцент кафедры психиатрии и наркологии, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, институт клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сергей Уткин в пресс-центре НСН. Пари этом, по его словам, число алкогольных отравлений остается на прежнем уровне.
«У нас в стране в последние годы по многим причинам наблюдается стойкое снижение числа зависимых и вновь обращающихся пациентов с алкогольной зависимостью, числа алкогольных психозов. При этом, что интересно, число алкогольных отравлений остается на прежнем уровне – порядка 50 тысяч на 100 тысяч населения в год. Это довольно много. Основным напитком, вызывающим алкогольные отравления, является вполне легальный, нефальсифицированный алкогольный продукт. В любом алкоголе помимо этанола есть и другие спирты, и самыми токсичными среди них являются одноатомный спирт, метанол, этиловый спирт, и сивушые масла. Токсичен алкоголь, его примеси. К сожалению, молодежь пьет много пива, вместе с ним получая содержащиеся в них, хоть и в ничтожных количествах, метанол и сивушные масла», - сказал Уткин.
Он отметил, что наиболее подвержены действию токсичного алкоголя бедные слои населения и их дети. По словам Уткина, среди них чаще всего и встречаются смертельные отравления.
«Наиболее подвержены действию токсичного алкоголя те слои населения, которые менее защищены в социальном плане. Они покупают «гаражный» алкоголь, суррогаты, которые часто по цвету, запаху и вкусу невозможно отличить. Такие напитки содержат другие спирты – этиленгликоль, метанол, изопропанол, входящий в состав стеклоомывающих жидкостей. Они в разы токсичнее этилового спирта и этанола. В опасности бедные слои населения, их дети. Среди них чаще всего и встречаются смертельные отравления», - резюмировал Уткин.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области десятки человек отравились суррогатным алкоголем, пострадавшие употребляли напиток «Мистер Сидр». Экспертизы обнаружили в спиртном примеси метанола и этилбутирата в опасных пропорциях. Отравления суррогатным сидром выявили также в Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, Удмуртии и Чувашии.
По данным Минздрава России, всего от отравления суррогатным сидром в разных регионах страны погибли 30 человек, 96 находятся в больницах, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин заявил о попытках ВСУ прорвать оборону Артемовска
- СМИ: Во Франции семь человек пострадали в результате нападения с ножом
- Российские пограничники посадили беспилотник ВСУ близ Новой Таволжанки
- Пригожин: События на фронте являются началом контрнаступления Украины
- Рогов заявил о гигантских потерях украинской армии в Запорожской области
- Патрушев: США и Британия заинтересованы в продолжении украинского конфликта
- Синоптики пообещали москвичам возвращение жары к 17 июня
- Выборы губернатора Подмосковья назначили на 10 сентября
- Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС
- На съемки фильма о группе Amatory в первые две недели собрали более 250 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru