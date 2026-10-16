23.10.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ушли в минус: Почему бизнес терпит убытки?»

По данным Росстата, за январь — июль 2026 года убыточными оказались 33,4% обследованных организаций. Убытки этих компаний достигли 6,58 трлн рублей — на 25,6% больше, чем годом ранее. При этом совокупный финансовый результат организаций сократился до 84,3% от уровня января — июля 2025 года.

Среди отраслей, столкнувшихся с наиболее серьёзными финансовыми проблемами в 2026 году: угольная промышленность, металлургия, лесозаготовка, автомобильная промышленность, пассажирские перевозки и финансовый сектор. За январь — июль 2026 года, 64,5% угледобывающих организаций оказались убыточными, а в сфере лесозаготовки доля таких компаний достигла 59,3%. В производстве и распределении тепловой энергии, горячей воды и пара убытки фиксировались у 67,6% организаций. Сложная ситуация складывается и в финансовом секторе: совокупные убытки финансовых и страховых организаций составили 1,24 трлн рублей, более чем втрое превысив показатель аналогичного периода прошлого года. Среди возможных причин — высокие издержки, дорогие заёмные средства, снижение спроса и сложности с окупаемостью инвестиций.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему российский бизнес массово уходит в минус?

Какие отрасли сегодня терпят самые большие убытки?

Насколько сильно на бизнес влияют высокие ставки по кредитам?

Какие регионы сильнее всего страдают от кризиса бизнеса?

Стоит ли ожидать массовых банкротств в 2026 году?

Как малому бизнесу выжить в условиях растущих издержек?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов;

финансовый эксперт Наталья Суматова;

руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



