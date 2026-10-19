20.10.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Старый добрый Голливуд: Зачем россиянам повторные «Сумерки» и «Гарри Поттер»?



Культовые фильмы прошлого возвращаются на большие экраны и вновь собирают зрителей в кинотеатрах. Россияне массово идут на повторные показы «Сумерек» и «Гарри Поттера», пересматривают знакомые истории, вспоминают любимых героев и переживают эмоции, с которыми у многих связаны школьные годы и юность. Ностальгия превращается в настоящий тренд, а старые хиты начинают конкурировать с новинками кинопроката.



Особенно показательно возвращение саги «Сумерки». По данным отраслевых источников, за первые две недели повторного проката в сентябре 2026 года фильм собрал около 334 млн рублей, став самым кассовым фильмом месяца в России. По состоянию на 11 октября общие сборы первой части превысили 415 млн рублей, а число зрителей приблизилось к 767 тысячам. В сентябре картину посмотрели почти 616 тысяч человек. Это один из самых заметных успехов повторного кинопроката за последние годы.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Насколько прибыльны повторные показы культовых фильмов?

Кто чаще ходит на такие сеансы – молодежь или взрослые?

Почему зрители предпочитают знакомые фильмы новым премьерам?

Можно ли назвать этот тренд ностальгией по юности?

Смогут ли старые хиты конкурировать с новинками проката?

Какие старые фильмы могут вернуться в прокат в ближайшее время?

Станут ли повторные показы постоянным трендом российского проката?



Участники пресс-конференции:



Член Совета Ассоциации Владельцев Кинотеатров Роман Исаев;

Кинокритик Давид Шнейдеров;

Глава независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 11:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

