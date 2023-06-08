Черниговский назвал отравление россиян «Мистером Сидром» самым массовым за 20 лет

«Я 20 лет работаю на алкогольном рынке, и на моей памяти это первый случай массового отравления со смертельными исходами от продукции, которая была произведена легальным – повторюсь, легальным производителем. В этом-то и ужас: производство было легально и попало в легальные каналы сбыта. Да, у нас каждый год бывают случаи отравления, но это обычно был «гаражный алкоголь», продававшийся «гаражным способом», в том числе через интернет, что запрещено для любой алкогольной продукции. А здесь ситуация была иная, поэтому и произошел такой широкий охват по регионам», - сказал Черниговский.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области десятки человек отравились суррогатным алкоголем, пострадавшие употребляли напиток «Мистер Сидр». Экспертизы обнаружили в спиртном примеси метанола и этилбутирата в опасных пропорциях. Отравления суррогатным сидром выявили также в Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, Удмуртии и Чувашии.

По данным Минздрава России, всего от отравления суррогатным сидром в разных регионах страны погибли 30 человек, 96 находятся в больницах, сообщает «Радиоточка НСН».

