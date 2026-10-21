30.10.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мертвые души и подделка подписей: Новые законопроекты для собственников жилья»
Подделка подписей, фиктивные решения общих собраний и «мёртвые души» среди собственников — проблемы, которые могут привести к незаконной смене управляющей компании, навязыванию дополнительных расходов и потере контроля над многоквартирным домом. Решения от имени жильцов порой принимаются без их ведома, а в протоколах голосований могут появляться подписи людей, которые не участвовали в собрании или даже не знали о его проведении. При этом доказать факт фальсификации и добиться отмены незаконного решения бывает непросто.
На фоне этих проблем обсуждаются новые законодательные инициативы, призванные усилить защиту прав собственников и сделать процедуру принятия решений более прозрачной. Один из ключевых вопросов — переход от традиционных очных собраний жильцов к электронному голосованию. Цифровой формат может упростить участие собственников в управлении домом, повысить прозрачность подсчёта голосов и сократить возможности для подделки бумажных бюллетеней и подписей. Однако возникает вопрос о том, насколько надёжно электронные системы смогут защитить голосование от злоупотреблений и как исключить голосование без ведома собственника и не окажутся ли в неравном положении пожилые люди и граждане, которые не пользуются цифровыми сервисами?
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Насколько распространены подделки подписей на собраниях собственников?
- Какие новые законодательные инициативы защитят жильцов?
- Планируется ли полный отказ от очных собраний в пользу электронных?
- Насколько безопасно электронное голосование собственников?
- Можно ли оспорить решение собрания, принятое с нарушением?
- Не усложнит ли цифровизация участие пожилых людей в собраниях?
- Какие наказания грозят за подделку подписей?
Участники пресс-конференции:
- зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
- председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8