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Мертвые души и подделка подписей: Новые законопроекты для собственников жилья

Информация

Начало конференции

11:00

30 октября 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

30.10.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мертвые души и подделка подписей: Новые законопроекты для собственников жилья»

Подделка подписей, фиктивные решения общих собраний и «мёртвые души» среди собственников — проблемы, которые могут привести к незаконной смене управляющей компании, навязыванию дополнительных расходов и потере контроля над многоквартирным домом. Решения от имени жильцов порой принимаются без их ведома, а в протоколах голосований могут появляться подписи людей, которые не участвовали в собрании или даже не знали о его проведении. При этом доказать факт фальсификации и добиться отмены незаконного решения бывает непросто.

На фоне этих проблем обсуждаются новые законодательные инициативы, призванные усилить защиту прав собственников и сделать процедуру принятия решений более прозрачной. Один из ключевых вопросов — переход от традиционных очных собраний жильцов к электронному голосованию. Цифровой формат может упростить участие собственников в управлении домом, повысить прозрачность подсчёта голосов и сократить возможности для подделки бумажных бюллетеней и подписей. Однако возникает вопрос о том, насколько надёжно электронные системы смогут защитить голосование от злоупотреблений и как исключить голосование без ведома собственника и не окажутся ли в неравном положении пожилые люди и граждане, которые не пользуются цифровыми сервисами?

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Насколько распространены подделки подписей на собраниях собственников?
  • Какие новые законодательные инициативы защитят жильцов?
  • Планируется ли полный отказ от очных собраний в пользу электронных?
  • Насколько безопасно электронное голосование собственников?
  • Можно ли оспорить решение собрания, принятое с нарушением?
  • Не усложнит ли цифровизация участие пожилых людей в собраниях?
  • Какие наказания грозят за подделку подписей?

Участники пресс-конференции:

  • зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
  • председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости

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