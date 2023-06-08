«Отсутствие контроля»: Депутат Куринный назвал причины отравления россиян «Мистером Сидром»
Проблема отравлений алкоголем многогранна, большинство из них происходит из-за неумеренного употребления вполне легального алкоголя, отметил в эфире НСН депутат Алексей Куринный.
Отсутствие контроля за оборотом «Мистера Сидра» на всех этапах привело к тому, что несколько емкостей с метиловым спиртом попали на конвейер разведения, после чего они были распространены по регионам, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.
«В этом случае речь идет не о каких-то маргиналах, как при употреблении «Боярышника». Люди в данном случае покупали в официальном магазине официальный напиток, который много раз употребляли без последствий для себя. Но, к сожалению, отсутствие контроля на всех этапах, отсутствие четкой государственной позиции привело к тому, что, видимо, несколько емкостей с метиловым спиртом попали на конвейер разведения, а потом были распространены по разным регионам. Проблема отравлений алкоголем многогранна, и отравление контрафактом – это 1/9, 1/10 от всех случаев отравлений, большинство которых происходит из-за неумеренного употребления вполне легального алкоголя», - сказал Куринный.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области десятки человек отравились суррогатным алкоголем, пострадавшие употребляли напиток «Мистер Сидр». Экспертизы обнаружили в спиртном примеси метанола и этилбутирата в опасных пропорциях. Отравления суррогатным сидром выявили также в Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, Удмуртии и Чувашии.
По данным Минздрава России, всего от отравления суррогатным сидром в разных регионах страны погибли 30 человек, 96 находятся в больницах, сообщает «Радиоточка НСН».
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