«Отсутствие контроля»: Депутат Куринный назвал причины отравления россиян «Мистером Сидром»

«В этом случае речь идет не о каких-то маргиналах, как при употреблении «Боярышника». Люди в данном случае покупали в официальном магазине официальный напиток, который много раз употребляли без последствий для себя. Но, к сожалению, отсутствие контроля на всех этапах, отсутствие четкой государственной позиции привело к тому, что, видимо, несколько емкостей с метиловым спиртом попали на конвейер разведения, а потом были распространены по разным регионам. Проблема отравлений алкоголем многогранна, и отравление контрафактом – это 1/9, 1/10 от всех случаев отравлений, большинство которых происходит из-за неумеренного употребления вполне легального алкоголя», - сказал Куринный.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области десятки человек отравились суррогатным алкоголем, пострадавшие употребляли напиток «Мистер Сидр». Экспертизы обнаружили в спиртном примеси метанола и этилбутирата в опасных пропорциях. Отравления суррогатным сидром выявили также в Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, Удмуртии и Чувашии.

По данным Минздрава России, всего от отравления суррогатным сидром в разных регионах страны погибли 30 человек, 96 находятся в больницах, сообщает «Радиоточка НСН».

